أخبار التكنولوجيا| آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تنقذ ملايين المنشورات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعرضت منصات شركة ميتا، وفي مقدمتها فيسبوك وإنستجرام، لعطل فني جزئي، ما تسبب في مواجهة عدد من المستخدمين صعوبات في استخدام الخدمات.



كلاكيت تالت مرة.. عطل جديد في فيسبوك يثير غضب المستخدمين



تعرضت منصة فيسبوك، اليوم، لعطل جزئي أثر على عدد من المستخدمين في عدة دول، في أحدث سلسلة من الاضطرابات التي طالت خدمات شركة ميتا، ويعد هذا العطل الثالث من نوعه خلال الفترة الأخيرة.

بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها

تستعد شركة آبل، لإطلاق برنامج جديد لتأجير أجهزتها يحمل اسم "Apple Upgrade" في الولايات المتحدة اعتبارا من 28 يوليو، في خطوة تهدف إلى زيادة مبيعات أجهزتها وتسهيل حصول المستخدمين على أحدث المنتجات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على الأمر.

بعد العطل الذي تعرض له موقع فيسبوك اليوم، تواجه شركة “ميتا” Meta، مشكلة جديدة تتعلق بآليات حظر الحسابات، بعدما أثارت قرارات إغلاق حسابات مستخدمين بسبب اتهامات خطيرة جدلا واسعا حول مدى اعتماد الشركة على أنظمة المراجعة الآلية من دون توفير مسار واضح لمراجعة بشرية فعالة.

تعمل شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، على تطوير شريحة خوادم جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي بهدف تشغيل نماذجها الداخلية Gemini بكفاءة أعلى، في خطوة تعكس سباق شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير رقائقها الخاصة وتقليل الاعتماد على موردي الشرائح.

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الموسيقى المضافة إلى المنشورات المنشورة في الخلاصة والمنشورات المتعددة الصور Carousel، دون الحاجة إلى حذف المنشور وإعادة رفعه من جديد.

تعمل شركة ميتا Meta، على تطوير تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم StoryKit، يهدف إلى إنشاء قصص أطفال مخصصة باستخدام شخصيات وبيئات ودروس وموسيقى يتم توليدها آليا، في خطوة تسعى الشركة من خلالها إلى تقديم تجربة سرد قصصي جديدة للعائلات.

هواتف قابلة للطي وساعات بقدرات جديدة.. كل ما أعلنت عنه سامسونج في Galaxy Unpacked 2026

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة جديدة من الساعات الذكية والهواتف القابلة للطي، أمس الأربعاء خلال خلال حدث Galaxy Unpacked 2026 الصيفي.