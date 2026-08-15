اللواء نصر سالم: تدريب الضباط والقادة بالقوات المسلحة على مواقف طارئة في العمليات العسكرية

علق اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تنفيذ القوات المسلحة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.

وقال نصر سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "القوات المسلحة تتكون من ٣ عناصر وهم الجندي والسلاح والقيادة".

وأضاف: "التدريب الأخير خاص بالقادة وهناك دروس جديدة يتم تدريب القادة عليها".

وأكمل نصر سالم: “يتم العمل على توحيد المفهوم بين قادة القوات المسلحة، ويتم تدريب قادة القوات المسلحة على تخطيط وإدارة العمليات العسكرية والتعرف على مهام كل قائد داخل القوات المسلحة”.

وتابع: "يتم تدريب الضباط والقادة على مواقف طارئة في العمليات العسكرية لتطوير الأداء بشكل مستمر".

