المصريين : الضربة الاستباقية للقوات المسلحة أحبطت مخططًا إجراميًا عابرًا للحدود

أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، بالضربة الاستباقية الحاسمة التي وجهتها القوات المسلحة المصرية لإحباط مخطط إجرامي لشبكة تهريب عابرة للحدود عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، مؤكدًا أن هذه العملية الاحترافية تعكس اليقظة التامة والجاهزية القتالية العالية لرجال قواتنا المسلحة الباسلة.

وأوضح "السيد"، في بيان، أن نجاح القوات المسلحة في ضبط هذه الشحنات الضخمة من الأسلحة والذخائر، وقطع دابر العناصر الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو إمداد الخارجين عن القانون وممولي التنقيب غير المشروع عن الذهب، يثبت مجددًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، موجهًا التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الساهرين على الحدود ليل نهار.

رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر

وأشار إلى أن هذه الضربات القاصمة تُمثل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على حدودها الاستراتيجية كافة بفضل كفاءة وتخطيط استراتيجي واعي ومحترف.

وشدد على أن هذه العملية النوعية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة المصرية وأعلن عنها المتحدث العسكري تسلط الضوء على مستوى عالٍ من الاحترافية واليقظة الأمنية والاستخباراتية في تأمين حدود الدولة، مؤكدًا أنه لا يقتصر البُعد الإيجابي لهذه العملية على ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر فحسب، بل تمتد أبعاده لتشمل أبعادًا أمنية واقتصادية واجتماعية وإقليمية بالغة الأهمية.