قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن خناقة زوجات حسام حسن بالساحل: ملناش دعوة بحياته الخاصة
قبل ارتفاع سبتمبر .. كيف تُحسب الزيادة الجديدة على الإيجار القديم؟
ريفويلتو SV الجديدة.. أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني
إيران تتهم قطر باحتجاز 3 طيارين منذ 6 أشهر.. وتصعيد جديد في مضيق هرمز
1-1.. محمد صلاح يشارك في مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي
غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصر سالم: القوات المسلحة يقظة وتؤمن حدودنا على جميع الاتجاهات

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
هاني حسين

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على ضربات القوات المسلحة القاصمة للشبكات الإجرامية على الحدود المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وقال نصر سالم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة  مسئولة عن حماية الامن القومي المصري وتامين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".,

وتابع نصر سالم :" الدهابة دول عصابات منظمة تحاول التنقيب عن الذهب ثروتنا القومية والقوات المسلحة تتصدى لهم وتقضي عليهم ".

واكمل نصر سالم :"  القوات المسلحة في منتهى اليقظة والكفاءة وتتصدى لمخططات العناصر الإجرامية المنظمة في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ".

ولفت نصر سالم :"  العصابات المنظمة تأتي من خارج الحدود للتنقيب عن خام الذهب للتأثير على الاقتصاد المصري". 
 

نصر سالم مصر القوات المسلحة الجيش احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

شاهين يطرح ثاني تراكات ألبوم طالطيش بالتعاون مع دبل زوكش وكولبيكس

شاهين يطرح ثاني تراكات ألبوم «طالطيش» بالتعاون مع دبل زوكش وكولبيكس

مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للنسرح التجريبي

منسق القاهرة للمسرح التجريبي: نوسع التعاون والشراكة مع قطاعات وزارة الثقافة

مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

6 أيام من الحوارات الفكرية بمشاركة باحثين ومسرحيين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد