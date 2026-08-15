نصر سالم: القوات المسلحة يقظة وتؤمن حدودنا على جميع الاتجاهات

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على ضربات القوات المسلحة القاصمة للشبكات الإجرامية على الحدود المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة مسئولة عن حماية الامن القومي المصري وتامين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".,

وتابع نصر سالم :" الدهابة دول عصابات منظمة تحاول التنقيب عن الذهب ثروتنا القومية والقوات المسلحة تتصدى لهم وتقضي عليهم ".

واكمل نصر سالم :" القوات المسلحة في منتهى اليقظة والكفاءة وتتصدى لمخططات العناصر الإجرامية المنظمة في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ".

ولفت نصر سالم :" العصابات المنظمة تأتي من خارج الحدود للتنقيب عن خام الذهب للتأثير على الاقتصاد المصري".

