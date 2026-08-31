لتعزيز دورها التنويري .. جامعة دمنهور تطلق قافلة لمحو الأمية بأبو حمص

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور قافلة لمحو الأمية بمركز أبو حمص، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة هالة صنيدق، منسق محو الأمية بالجامعة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنويري لجامعة دمنهور، وحرصها المستمر على دعم المبادرات القومية وبناء الإنسان المصري.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن جامعة دمنهور تضع قضية محو الأمية على رأس أولوياتها المجتمعية، إيمانا منها بأهمية ترسيخ الدور التنويري للجامعة في دعم قضايا التنمية وبناء الإنسان. مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي استمرارا لدعم الجامعة للمشروع القومي لمحو الأمية، وتنفيذ سلسلة من القوافل التي تجوب مراكز المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضحت الدكتورة هالة صنيدق أن فعاليات القافلة نفذت بمدرسة إسلام السماديسي الابتدائية بمشاركة 19 طالبا وخريجا من أبناء مركز أبو حمص، فيما تقدم 24 دارسا ودارسة لأداء امتحانات محو الأمية، بحضور لجنة تقييم الأداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الوحدة المحلية بالجهود المبذولة من جامعة دمنهور في محو أمية مواطني المحافظة وتيسير إجراءات أداء الامتحانات لقاطني المركز. كما أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم لما تقدمه الجامعة من دعم وتسهيلات تمكنهم من المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة المجتمعية.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في تنفيذ القوافل المجتمعية والأنشطة التنموية التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزز دورها كشريك وطني فاعل في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.