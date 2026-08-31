قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا حبانا بيه | أول تعليق لـ مصطفى كامل بعد الصلح مع طارق الشناوي
لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.. صلاح وفابينيو أساسيان مجددا
قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو عادل حسنى بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام
تكوين صخري وبقايا أخشاب.. هل وجد العلماء سفينة نوح مدفونة في جبال تركيا؟
بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري
محمد صلاح أساسيا.. تشكيل طرابزون أمام سبورتيف في الدوري التركي
5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز دورها التنويري .. جامعة دمنهور تطلق قافلة لمحو الأمية بأبو حمص

جامعة دمنهور تطلق قافلة لمحو الأمية بأبو حمص
جامعة دمنهور تطلق قافلة لمحو الأمية بأبو حمص
ساندي رضا

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور قافلة لمحو الأمية بمركز أبو حمص، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة هالة صنيدق، منسق محو الأمية بالجامعة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنويري لجامعة دمنهور، وحرصها المستمر على دعم المبادرات القومية وبناء الإنسان المصري. 

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن جامعة دمنهور تضع قضية محو الأمية على رأس أولوياتها المجتمعية، إيمانا منها بأهمية ترسيخ الدور التنويري للجامعة في دعم قضايا التنمية وبناء الإنسان. مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي استمرارا لدعم الجامعة للمشروع القومي لمحو الأمية، وتنفيذ سلسلة من القوافل التي تجوب مراكز المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضحت الدكتورة هالة صنيدق أن فعاليات القافلة نفذت بمدرسة إسلام السماديسي الابتدائية بمشاركة 19 طالبا وخريجا من أبناء مركز أبو حمص، فيما تقدم 24 دارسا ودارسة لأداء امتحانات محو الأمية، بحضور لجنة تقييم الأداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الوحدة المحلية بالجهود المبذولة من جامعة دمنهور في محو أمية مواطني المحافظة وتيسير إجراءات أداء الامتحانات لقاطني المركز. كما أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم لما تقدمه الجامعة من دعم وتسهيلات تمكنهم من المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة المجتمعية.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في تنفيذ القوافل المجتمعية والأنشطة التنموية التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزز دورها كشريك وطني فاعل في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة دمنهور أبو حمص إلهامي ترابيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

معاش

يبدأ غدًا.. صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين من منافذ الصرف

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يتواصل مع إدارة الحدث اليوم بشأن واقعة شعاع نور استجابة لشكوى نقابة العلاج الطبيعي

وزارة العمل

العمل : تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تنفيذ مباشر للقانون الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد