هربطك في السرير وأكهربك | أم وابنها بقسم الشرطة لسبب صادم بالإسكندرية

ألقى ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على شخص؛ لاتهامه بالتعدي على والدته بالسب والضرب بالأيدي وتهديدها بصعقها بسلك كهربائي، ومحاولة ربطها في السرير، لطلبه المستمر منها مبالغ مالية لتعاطي المواد المخدرة، ورفضها ذلك.

تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلكًا كهربائيًا، محاولًا صعق والدته والتعدي عليها بالضرب.

وجاء بالتحريات المبدئية عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة "والدة المشكو في حقه"، ربة منزل، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ الرمل، شرق الإسكندرية.

وباستدعاء الأم وسؤالها، أفادت بقيام نجلها، عامل، له معلومات جنائية مسجلة، بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي وتهديدها بصعقها بسلك كهربائي ومحاولة ربطها في السرير، لطلبه المستمر منها مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، ورفضها ذلك.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلك الكهربائي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.