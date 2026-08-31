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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة في الأقصر لمواجهة إصابة زراعات القصب بالحشرة القشرية الرخوة| صور

حملة مكثفة بالأقصر لمواجهة إصابة زراعات القصب بالحشرة القشرية الرخوة
حملة مكثفة بالأقصر لمواجهة إصابة زراعات القصب بالحشرة القشرية الرخوة
شمس يونس

تواصل مديرية الزراعة بالأقصر جهودها الميدانية لحماية المحاصيل الاستراتيجية والزراعات الحيوية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر

وشهدت منطقة البغدادي التابعة لمركز البياضية تحركا ميدانيا لفحص الزراعات والتعامل مع الإصابات النباتية، بمشاركة قيادات ومسؤولي القطاعات والإدارات المختصة بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالأقصر، في إطار خطة المتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية والحفاظ على الإنتاج الزراعي

جاء التحرك بتنسيق ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وبدعم وإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل مديرية الزراعة بالأقصر

شارك في أعمال المتابعة المهندس مساعد حمزة العادلي مدير إدارة المحاصيل السكرية، والمهندس عبدالعظيم مرسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس محمد عراقي مدير الإدارة الزراعية بمركز البياضية، إلى جانب اللجنة الفنية المتخصصة التي ضمت المهندس أحمد حسن أحمد مهندس بإدارة مكافحة ووقاية النبات بالمديرية، والمهندس أحمد عمر مكي مندوب شركة السكر والصناعات التكاملية بمنطقة البياضية

تضمنت أعمال اللجنة إجراء فحص وتمشيط دقيق للمساحات الزراعية المستهدفة، خاصة أحواض الشروة الغربي والشروة الشرقي والمشابك والدايرة، وذلك بعد رصد إصابات بالحشرة القشرية الرخوة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الفنية والعلاجية اللازمة للتعامل مع البؤر المصابة والحد من فرص انتشارها إلى المساحات الزراعية المجاورة

وأكدت الأجهزة الزراعية أهمية استمرار أعمال الفحص والمتابعة الميدانية للمحاصيل، إلى جانب تقديم التوجيهات الفنية والإرشادية اللازمة للمزارعين، بما يسهم في سرعة اكتشاف أي إصابات والتعامل معها وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة

تأتي هذه التحركات في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالأقصر والجهات والشركات المعنية بالمحاصيل الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل ودعم المزارعين، بما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي والثروة الزراعية بالمحافظة

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