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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للموسم الشتوي.. النشار يتابع تطوير مطار الأقصر الدولي وأرض البالون

ستعدادا للموسم الشتوي.. النشار يتابع تطوير مطار الأقصر الدولي وأرض البالون
ستعدادا للموسم الشتوي.. النشار يتابع تطوير مطار الأقصر الدولي وأرض البالون
شمس يونس

 أجرى الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، جولة ميدانية بمطار الأقصر الدولي وأرض البالون، تابع خلالها ما تم إنجازه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، واطلع على جاهزية المرافق والخدمات لاستقبال الحركة المتوقعة، بما يدعم انتظام التشغيل ويوفر تجربة أكثر راحة وتنظيما للمسافرين والسائحين.

وفي أرض البالون، اطلع النشار على أعمال رفع كفاءة الموقع وإعادة تنظيمه بما يتناسب مع متطلبات التشغيل، ويسهم في تنظيم حركة البالونات وعمليات الدخول والخروج، وتعزيز عوامل السلامة وتحسين المظهر العام.

وشملت الأعمال إنشاء مدخل جديد لأرض البالون بتصميم حضاري يتناسب مع طبيعة الموقع ويليق بمكانة مدينة الأقصر، إلى جانب تطوير وتنظيم مناطق الانتظار والبازارات والمحلات التجارية، وتغطية الموقع بكاميرات المراقبة وأنظمة الإضاءة الحديثة، بما يوفر بيئة أكثر تنظيما وأمانا للسائحين ،كما جرى إنشاء مظلة انتظار على مساحة 450 مترا مربعا، وتجهيزها بالطاولات والمقاعد وجميع التجهيزات اللوجستية اللازمة، لتوفير مكان انتظار مريح ومتكامل للسائحين قبل انطلاق الرحلات، فضلا عن إنشاء 37 موقعا مخصصا لوقوف البالونات، بما يسهم في تنظيم الحركة والاستفادة المثلى من المساحات داخل الموقع.

ومن أرض البالون إلى مطار الأقصر الدولي، تابع رئيس الشركة أعمال توسعة منطقة السفر الداخلي بمبنى الركاب، بما يوفر مساحة أكثر رحابة، وييسر حركة المسافرين خلال مختلف مراحل السفر.

وعلى الجانب الجوي، شملت الأعمال تنفيذ 12 موقعا جديدا لوقوف الطائرات، إلى جانب رفع كفاءة الممر المساعد، بما يسهم في تيسير حركة الطائرات وتعزيز كفاءة التشغيل.

وكان لمبنى الركاب نصيب بارز من أعمال التطوير حيث تابع النشار رفع كفاءة منطقة الإجراءات، وما شملته من تجديد لكاونترات إنهاء الإجراءات والتشطيبات والإضاءة، لتظهر بصورة أكثر تنظيما ورقيا، وتسهم في تيسير حركة المسافرين وإنجاز إجراءاتهم بسلاسة ،كما حظيت صالات كبار الزوار «VIP» باهتمام خاص ضمن أعمال التطوير، بما يوفر مستوى متميزا من الراحة والخصوصية، ويقدم تجربة استقبال أكثر أناقة ورقيا تليق بضيوف المطار وتعكس مكانته.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة المصرية للمطارات لرفع كفاءة مرافقها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يواكب متطلبات التشغيل خلال الموسم الشتوي، ويعزز جاهزية مطار الأقصر الدولي وأرض البالون لاستقبال الحركة المتوقعة بصورة منظمة وآمنة تليق بمدينة الأقصر ومكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية.

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