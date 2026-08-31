رئيس المنصورة: الأندية الشعبية في طي النسيان.. ويتم "المتاجرة" بها إعلامياً

أعرب محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن غضبه تجاه القرارات التي أصدرتها لجنة المسابقات بدوري المحترفين، والتي تضمنت خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق المنصورة، بالإضافة إلى اعتباره خاسراً بنتيجة 0-2 في مباراة فاركو بالجولة الثانية من دوري المحترفين.

وقال محمد بسيوني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: قرارات لجنة المسابقات صادمة، وتعرضنا لظلم تحكيمي شديد خلال المباراة الماضية أمام فاركو، وكذلك في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة.

وأضاف :الأخطاء التحكيمية في دوري المحترفين كارثية منذ الموسم الماضي، ولا أعلم لمصلحة من، يتم القضاء على الأندية الشعبية.

وتابع: الأندية الشعبية حالياً في طي النسيان، ويتم المتاجرة بها إعلامياً، ومع الوقت ستختفي تدريجياً، والتظلمات التي تتقدم بها الأندية ضد التحكيم " لا جدوى منها" ، ولن تفيد النادي بأي شيء، فما الفائدة من إيقاف حكم أو منعه من إدارة مباريات أي فريق، نحن نريد فقط تطبيق العدالة والحصول على حقوقنا.