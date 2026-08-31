قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس المنصورة: الأندية الشعبية في طي النسيان.. ويتم "المتاجرة" بها إعلامياً

رئيس المنصورة
رئيس المنصورة
عبدالله هشام

أعرب محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن غضبه تجاه القرارات التي أصدرتها لجنة المسابقات بدوري المحترفين، والتي تضمنت خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق المنصورة، بالإضافة إلى اعتباره خاسراً بنتيجة 0-2 في مباراة فاركو بالجولة الثانية من دوري المحترفين.

وقال محمد بسيوني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: قرارات لجنة المسابقات صادمة، وتعرضنا لظلم تحكيمي شديد خلال المباراة الماضية أمام فاركو، وكذلك في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة.

وأضاف :الأخطاء التحكيمية في دوري المحترفين كارثية منذ الموسم الماضي، ولا أعلم لمصلحة من، يتم القضاء على الأندية الشعبية.

وتابع: الأندية الشعبية حالياً في طي النسيان، ويتم المتاجرة بها إعلامياً، ومع الوقت ستختفي تدريجياً، والتظلمات التي تتقدم بها الأندية ضد التحكيم " لا جدوى منها" ، ولن تفيد النادي بأي شيء، فما الفائدة من إيقاف حكم أو منعه من إدارة مباريات أي فريق، نحن نريد فقط تطبيق العدالة والحصول على حقوقنا.

محمد بسيوني نادي المنصورة دوري المحترفين فريق المنصورة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

حديقة الحيوان

مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

ترشيحاتنا

100 مليون صحة

وزير الصحة: المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» قدمت 289 مليون خدمة طبية

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

الرئيس السنغالي: ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة

الرئيس السنغالي: ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد