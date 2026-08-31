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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة المنصورة تحصد 5 مراكز في ختام لموسم الثاني من مهرجان طرب

ممثلى. الجامعه
ممثلى. الجامعه
همت الحسينى

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ختام فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «طرب» للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، على مدار خمسة أيام، بمشاركة منتخبات الموسيقى والكورال من الجامعات والمعاهد المصرية من غير المتخصصين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ورؤساء الجامعات المصرية، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والمايسترو سليم سحاب، وأعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين ووفود الجامعات المصرية.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن بناء الإنسان لا يقتصر على منحه أدوات العلم فقط، وإنما يشمل كذلك الوعي والثقافة والقدرة على الإبداع، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية بمختلف مساراتها تمثل جزءًا أصيلًا من التجربة الجامعية، لما تتيحه للطالب من فرص لاكتشاف قدراته وتعلم العمل الجماعي وتحمل المسؤولية واكتساب الثقة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الفن داخل الجامعة يأتي شريكًا في بناء الإنسان، لما للموسيقى والغناء والفنون من دور في الارتقاء بالوجدان وفتح نوافذ الإبداع ومنح الشباب مساحة للتعبير، مؤكدًا أهمية دعم المواهب الطلابية وتشجيعها على التعلم والتدريب وتطوير أدواتها.

 أكد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة جامعة المنصورة في مهرجان «طرب» تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتطويرها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الفنية تمثل جانبًا مهمًا من التجربة الجامعية، لما تتيحه من فرص للتعبير والإبداع، وتنمية الثقة بالنفس والعمل الجماعي.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال منافسات المهرجان، مؤكدًا أن حصولهم على مراكز متقدمة يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات إبداعية، وحرصهم على تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة في مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية.

كما أشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير الفرص المناسبة للطلاب للمشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة، بما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، والاستفادة من الخبرات التي تتيحها المنافسات الطلابية، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب الموهوبين على تطوير قدراتهم والاستمرار في مسيرة الإبداع والتميز.

وشهد الحفل الختامي عددًا من الفقرات الفنية، من بينها «ميدلي» فني بعنوان «أفراح من الفلكلور الشعبي» قدمه كورال جامعة القاهرة

بمشاركة طلاب الجامعات المصرية، إلى جانب أغنية جماعية بعنوان «هنا مصر وهنا قلبي» بمشاركة طلاب الجامعات المصرية بقيادة المايسترو ياسر مصطفى، وميدلي فلكلور شعبي مصري قدمه كورال جامعة الإسكندرية بمشاركة طلاب الجامعات المصرية بقيادة الدكتورة شريهان الحديني.

وشهدت منافسات المهرجان مشاركة متميزة لجامعة المنصورة من خلال فريق كورال الجامعة، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعة في منافسات الغناء الفردي والعزف الفردي، حيث نجحت الجامعة في حصد 5 مراكز في منافسات الموسم الثاني من المهرجان على مستوى الجامعات الحكومية.

وفي منافسات الغناء الجماعي للجامعات الحكومية، حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث، إلى جانب جامعات السويس وطنطا.

وفي منافسات الغناء الفردي للجامعات الحكومية، حصل الطالب أحمد حسني، من جامعة المنصورة، على المركز الثاني، فيما حصلت الطالبة نها محب، من جامعة المنصورة، على المركز الثالث.

وفي منافسات العزف الفردي للجامعات الحكومية، حصل الطالب مينا شريف، من جامعة المنصورة، على المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة جولي هاني، من جامعة المنصورة، على المركز الثالث.

الدقهلية المنصوره جامعة

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