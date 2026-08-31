سيف زاهر : عموتة يرى في عمرو الجزار بالأهلي وائل جمعة الجديد

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن التطور اللافت في موقف عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، مؤكدا أن اللاعب حصل على ثقة الجهاز الفني، خاصة المدير الفني.

وقال سيف زاهر إن الحسين عموتة يرى في عمرو الجزار نموذجا جديدا للمدافع وائل جمعة، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله لتقديم مستويات مميزة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «حسين عموتة شايف في عمرو الجزار وائل جمعة جديد، بعد النصف الأول من بطولة الدوري عمرو الجزار هيكون في حتة تانية».

وأوضح زاهر أن الجزار لم يحصل تقريبا على أي فرصة للمشاركة مع الأهلي خلال الموسم الماضي، حيث لم يشارك سوى لدقائق محدودة، قبل أن يتغير وضعه مع بداية الموسم الحالي ويحصل على فرصة أساسية.

وتابع: «اللاعب مشاركش دقيقة تقريبا مع الأهلي الموسم الماضي، ولكن النهاردة أساسي وأخد ثقة الجهاز الفني وثقة المدرب بالأخص».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.