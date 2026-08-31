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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 380 طالبًا.. جامعة بدر تستقبل شعلة الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات

جامعة بدر
جامعة بدر
نهلة الشربيني

استقبلت جامعة بدر شعلة الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار "شعلة واحدة .. قارة واحدة"، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على خروج البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر ودورها الريادي في دعم الشباب والرياضة الجامعية وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين شباب الجامعات المصرية وأشقائهم في الدول الأفريقية، وذلك وسط أجواء احتفالية بمشاركة نحو 380 طالبًا وطالبة من الجامعة.

وشهدت مراسم استقبال الشعلة مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، الذين حرصوا على الاحتفاء بهذا الحدث الرياضي القاري، في أجواء اتسمت بالحماس والفرحة، تأكيدًا على أهمية الرياضة الجامعية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء شخصية الطالب، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي والتنافس الشريف.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات تمثل حدثًا رياضيًا وشبابيًا مهمًا يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، وحرصها على توفير منصات تجمع شباب القارة في أجواء من التنافس والتعارف وتبادل الخبرات والثقافات.

وقال الشيحي إن الرياضة الجامعية لا تقتصر على المنافسة وتحقيق النتائج، وإنما تمتد آثارها إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على العمل الجماعي، واحترام الآخر، والالتزام والانضباط، وتحويل روح المنافسة إلى طاقة إيجابية تدفع الشباب نحو التميز والنجاح، مشيرًا إلى أن تجمع طلاب الجامعات الإفريقية على أرض مصر يمثل فرصة مهمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين شعوب القارة.

وأضاف أن شعلة الدورة تحمل رسالة رمزية تعبر عن وحدة شباب القارة الإفريقية، وتؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والجامعية الكبرى، بما يعكس مكانتها ودورها المحوري في القارة، لافتًا إلى أن جامعة بدر حريصة على أن تكون جزءًا فاعلًا من هذا الحدث من خلال مشاركة طلابها وتهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضح رئيس جامعة بدر أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب الرياضية ودعم الطلاب المتميزين في مختلف الألعاب، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرياضية، وتوفير ملاعب ومنشآت مجهزة على أعلى مستوى، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الرياضة بصورة احترافية وآمنة.

وأشار إلى أن مشاركة 380 طالبًا وطالبة من جامعة بدر في استقبال الشعلة تعكس حجم اهتمام الطلاب بالحدث، وما يمثله من فرصة للتفاعل مع شباب الجامعات الإفريقية، والتعرف إلى ثقافاتهم وتجاربهم، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم الأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الإنسان.

وتستضيف مصر الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وتشهد الدورة مشاركة نحو 2000 رياضي وإداري يمثلون 81 جامعة من 17 دولة إفريقية، وتتضمن منافسات في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 3 ألعاب ترفيهية و4 ألعاب بارالمبية، بما يعكس تنوع برنامج الدورة وحرصها على دعم المشاركة والدمج وتكافؤ الفرص.

وتجمع «القاهرة 2026» بين المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية والتعليمية، بما يعزز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، ويؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات القارية الكبرى بصورة تليق بمكانتها ودورها في القارة الإفريقية.

جامعة بدر الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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