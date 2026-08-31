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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مساحة 130 ألف متر.. موقف إقليمي ذكي بالغردقة يستوعب 144 أتوبيسًا و107 ميكروباصات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إنشاء موقف إقليمي مجمع وذكي على الطريق الدائري بمدينة الغردقة، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل ورفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء جميع مواقف أتوبيسات المحافظات داخل الكتل السكنية فور افتتاح الموقف الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أصحاب وممثلي شركات أتوبيسات النقل بين المحافظات، بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس حي جنوب الغردقة ومدير مديرية الإسكان ومدير مكتب المحافظ، لمناقشة الترتيبات النهائية للمشروع.

130 ألف متر و251 مركبة نقل

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 130 ألف متر مربع، ويستوعب:

  • 144 أتوبيسًا لحافلات المحافظات.
  • 107 ميكروباصات موزعة على 13 حارة تنظيمية.
  • ساحة انتظار داخلية تتسع لـ 207 سيارات.
  • ساحة انتظار خارجية تضم 478 مكانًا.

ووجّه المحافظ بالاستغلال الأمثل للمساحات، مع تزويد مظلات انتظار الأتوبيسات بألواح الطاقة الشمسية، بما يدعم تشغيل الموقف باستخدام الطاقة النظيفة.

منظومة ذكية وحجز إلكتروني

ويضم الموقف 23 كبسولة خدمية، بينها 4 مكاتب مخصصة للحجز، و8 كبسولات للمحال التجارية، إلى جانب مول تجاري على مساحة 2600 متر مربع مكون من دورين، يضم فرعين للبنوك و4 مطاعم وصيدليتين وعددًا من المحال.

كما سيتم تشغيل الموقف عبر غرفة تحكم رئيسية ومنظومة Smart، مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين حجز التذاكر ومعرفة مواعيد الأتوبيسات، إلى جانب شاشات عرض تفاعلية وكاميرات مراقبة حديثة تغطي مختلف أجزاء الموقف.

خدمات متكاملة للمسافرين

ويتضمن المشروع إنشاء مسجد على مساحة 540 مترًا مربعًا، ونقطة شرطة، ونقطة إسعاف، ودورات مياه حديثة، بالإضافة إلى حارة مخصصة لسيارات التاكسي والسيارات الملاكي لنقل الركاب.

كما يتضمن الموقف وحدتين لشحن السيارات الكهربائية، مع تخصيص مناطق انتظار منفصلة للركاب وللأهالي والمستقبلين، بما يمنع التكدس ويحسن حركة الدخول والخروج.

وأكد الدكتور وليد البرقي ضرورة تحديد وربط خطوط سير السرفيس والنقل الداخلي داخل مدينة الغردقة بالموقف الجديد، لتسهيل انتقال المواطنين منه وإليه.

وشدد المحافظ على أن افتتاح الموقف سيمثل نقطة تحول في منظومة النقل داخل الغردقة، مؤكدًا عدم السماح باستمرار مواقف أتوبيسات المحافظات داخل الأحياء السكنية بعد بدء تشغيل الموقف الإقليمي الجديد، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

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