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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح يناقش خطة الأنشطة التربوية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح
ايمن محمود

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان عام المديرية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمقرر بدء الدراسة به السبت بعد المقبل.

خطة الأنشطة التربوية 
وتناول الاجتماع استعراض خطة الأنشطة التربوية وخطة العمل خلال الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها داخل المدارس، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لجذب الطلاب إلى المدرسة، وتعزيز الانضباط والانتظام الدراسي.
 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أهمية الدور الذي تؤديه الأنشطة المدرسية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة تزخر بالعديد من المواهب الطلابية المتميزة، والتي نجحت في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بمختلف مجالات الأنشطة.
 

وشدد الرشيدي خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط واضحة للأنشطة وتنفيذها بصورة فعالة مع بداية العام الدراسي، بما يحقق أكبر استفادة للطلاب ويسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والمشاركة.
 

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل، وبذل أقصى جهد وتحمل المسؤولية، بما يضمن انطلاقة قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد، تليق بطلاب وأبناء محافظة مطروح.

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