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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة ودار بتانة للطباعة والنشر توقعان مذكرة تعاون لتعزيز ثقافة القراءة ودعم المحتوى الثقافي الرقمي

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

وقّعت مكتبة مصر العامة مذكرة تعاون مع دار بتانة للطباعة والنشر، في إطار حرص المكتبة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والمعرفية، ودعم نشر ثقافة القراءة، وتطوير الخدمات الثقافية والمكتبية من خلال توظيف الأدوات والمنصات الرقمية الحديثة.

ووقّعت مذكرة التعاون عن مكتبة مصر العامة الدكتورة رانيا شرعان، مدير المكتبة، وذلك في إطار العمل على توسيع مجالات التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات المعنية بصناعة النشر والثقافة، بما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من القراء ورواد المكتبات.

ويأتي التعاون من خلال إتاحة واستخدام تطبيق «القارئ – The Reader» التابع لدار بتانة للطباعة والنشر، بما يدعم مجتمع القراء والكتاب والناشرين، ويسهم في نشر ومراجعة الكتب والمحتوى الثقافي، إلى جانب الترويج للفعاليات والأنشطة الثقافية والقرائية التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

كما تتضمن مذكرة التعاون تشجيع رواد المكتبات على التفاعل والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية والقرائية، والاستفادة من نظام النقاط والحوافز المتاح داخل التطبيق، فضلًا عن العمل على تنظيم وتنفيذ مبادرات وفعاليات قرائية وثقافية مشتركة تستهدف رواد المكتبات ومختلف الفئات العمرية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك الاستفادة من الأدوات والمنصات الرقمية الحديثة في دعم وتطوير الخدمات الثقافية والمكتبية، بما يعزز من قدرة المؤسسات الثقافية على مواكبة التحول الرقمي وتقديم محتوى معرفي وثقافي يتناسب مع احتياجات الجمهور.

وتؤكد مذكرة التعاون التزام الطرفين بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والبيانات والسرية، إلى جانب التنسيق المشترك في تنفيذ المبادرات والفعاليات والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

ويعكس توقيع مذكرة التعاون حرص مكتبة مصر العامة على دعم ثقافة القراءة والمعرفة، وتطوير آليات التواصل مع رواد المكتبات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ وأكثر وعيًا ومعرفة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في نشر المحتوى الثقافي وتعزيز الوصول إليه.

مكتبة مصر العامة دار بتانة للطباعة والنشر المؤسسات الثقافية ثقافة القراءة

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