أيهما أفضل.. أعرف الفرق بين البنجر والفجل الأحمر

يعد البنجر والفجل الأحمر من الخضروات المتشابهة في الشكل إلى حد كبير فما الفرق بينهما في القيمة الغذائية.

ووفقا لموقع مايو ري ويل هيلث يحتوي البنجر على نسبة سكر أعلى من الفجل، ولكنه يوفر أيضاً نسبة ألياف أعلى، وهي عنصر غذائي أساسي لصحة القلب.

يُساهم محتوى الشمندر العالي من الألياف في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، بالإضافة إلى دعم انتظام حركة الأمعاء كما تُساعد الألياف على تعزيز الشعور بالشبع (الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام)، مما يُفيد في إدارة الوزن.

ومع ذلك، يحتوي الفجل أيضاً على الألياف ويمكن أن يدعم صحة القلب والهضم.

البنجر أفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم

يحتوي الشمندر على مؤشر جلايسيمي أعلى من الفجل، مما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة أكبر أما الفجل، ذو المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فيساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

الفجل غني بفيتامين سي لدعم المناعة

يحتوي الفجل على نسبة أعلى بكثير من فيتامين سي مقارنةً بالبنجر. توفر حصة واحدة من الفجل حوالي 14% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

فيتامين سي هو مضاد للأكسدة يدعم صحة المناعة والجلد.

مزايا أخرى

تشمل الفوائد الصحية الأخرى المرتبطة بالبنجر والفجل ما يلي:

صحة العظام وتخثر الدم : يحتوي الفجل على نسبة أعلى من فيتامين ك مقارنةً بالبنجر، وهو ضروري لصحة العظام وتخثر الدم وتوفر حصة واحدة من الفجل حوالي 10% من الاحتياج اليومي لفيتامين ك .

صحة القلب : يحتوي الشمندر أيضًا على النترات والمواد الكيميائية النباتية والعناصر الغذائية الأساسية (مثل البوتاسيوم) التي تساعد في تنظيم ضغط الدم كما ثبت أنه يدعم صحة الأوعية الدموية الدماغية (تدفق الدم إلى الدماغ) ويساعد في تنظيم الكوليسترول.



الالتهاب : يحتوي كل من الشمندر والفجل على مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة على الالتهاب وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي .



تحذيرات عند تناول البنجر أو الفجل



قد يسبب البنجر الأحمر بيلة الشمندروهي حالة غير ضارة يتحول فيها لون البول أو البراز إلى الأحمر أو الوردي. ويعود ذلك إلى أحد المغذيات النباتي وفي البنجر، وهو ما لا يتم استقلابه في الجسم.

تتضمن بعض الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالبنجر ما يلي:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيورينات، قد يتسبب الشمندر في تفاقم النقرس

قد يتفاعل الشمندر مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الشمندر إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.



ينبغي تناول الشمندر باعتدال إذا كنت تتحكم في مستويات السكر في الدم (تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما إذا كنت بحاجة إلى الحد من تناول الشمندر)



قد يساهم الشمندر في تكوين حصى الكلى



بالنسبة للبعض، قد تسبب الألياف ومركبات الكبريت الموجودة في الفجل انتفاخًا أو اضطرابًا هضميًا خفيفًا، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة .



قد تؤثر المواد المسببة لتضخم الغدة الدرقية الموجودة في الفجل، عند تناولها بكميات كبيرة، على وظيفة الغدة الدرقية، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود.

يتميز الفجل بمذاق قوي وحار، قد لا يكون مستساغاً للجميع.

قد يتفاعل الفجل مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم وأدوية مرض السكري (تحدث إلى الطبيب الخاص بك إذا كنت تتناول أدوية وتأكل الفجل بانتظام أو بكميات كبيرة).