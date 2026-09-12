للملاك والمستأجرين.. آليات احتساب الزيادة السنوية في الإيجار القديم

مع بدء تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من سبتمبر الجاري، يرغب الكثير من الملاك و المستأجرون معرفة تفاصيل الزيادة الجديدة وآلية احتسابها، في ضوء أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.





آليات احتساب القيمة الإيجارية للوحدات

و وضع القانون ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من بينها زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

وتحسب نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها للوحدة.



وحدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لثلاثة تصنيفات رئيسية للمناطق، هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.



- في المناطق المتميزة، تصل الأجرة إلى 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

- في المناطق المتوسطة، تبلغ الأجرة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا.



- في المناطق الاقتصادية، تبلغ الأجرة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.



وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة، تصبح هي الأساس الذي تُطبق عليه الزيادة السنوية البالغة 15%.



وعن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، فتحدد قيمتها الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.