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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تنظم فعالية وزارية في نيويورك حول القيادة الإفريقية والوقاية الوطنية وبناء السلام

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، في الفعالية الوزارية رفيعة المستوى حول "القيادة الإفريقية والوقاية الوطنية وبناء السلام"، التي نظمتها جمهورية مصر العربية بالشراكة مع كينيا والاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لبناء ودعم السلام؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي أشار إلى أن مراجعة هيكل بناء السلام لعام 2025 أعادت التأكيد على أن السلام المستدام يتعين أن يستند إلى الملكية والقيادة الوطنية، وأن يرتكز على مؤسسات وطنية قادرة وشاملة وقادرة على الصمود.

وشدد على أهمية ترجمة الالتزامات الدولية والقارية إلى استراتيجيات وقدرات وطنية ملموسة، ودمج الوقاية في صميم السياسات الوطنية بدلاً من التحرك بعد اندلاع الأزمات.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور الذي يضطلع به منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين منذ إطلاقه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 في الدفع بنهج إفريقي ينتقل من إدارة الأزمات إلى الوقاية وبناء المؤسسات وتعزيز القدرة على الصمود، مستعرضاً الدور المصري في هذا المجال لاسيما في ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين السياسة المحدثة للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ومخرجات مراجعة هيكل بناء السلام لعام 2025، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والاستفادة من دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالقاهرة في دعم القدرات الوطنية الأفريقية.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على ضرورة توجيه الشراكات والتمويل الدولي نحو الأولويات التي تحددها الدول، والاستثمار بصورة أكبر في الوقاية باعتبارها أقل كلفة من التعامل مع النزاعات بعد اندلاعها، مشيراً إلى أن النسخة السادسة من منتدى أسوان، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، ستواصل الدفع بأجندة الوقاية والملكية الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز القيادة الأفريقية في جهود بناء السلام.

وزير الخارجية كينيا الاتحاد الإفريقي

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