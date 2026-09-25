بابا الفاتيكان يحيي 80 ألف شاب خلال أمسية صلاة في إستاد دو فرانس

حظي بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر باستقبال حافل من نحو 80 ألف شاب تجمعوا مساء اليوم الجمعة، في استاد دو فرانس بمدينة سان دوني، شمال باريس، للمشاركة في أمسية صلاة، وذلك في إطار زيارته إلى فرنسا.

ووصل بابا الفاتيكان إلى استاد دو فرانس على متن سيارة «باباموبيل»، حيث جاب أرضية الملعب لعدة دقائق، محييًا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عامًا، وسط أجواء احتفالية وهتافات وتصفيق حار.

وكان لقاء الشباب إحدى أبرز محطات اليوم الأول من زيارة بابا الفاتيكان إلى فرنسا، في ظل ما يمثله هذا الجيل من أهمية في مواجهة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، إلى جانب تداعيات الحروب والاستقطاب والتحديات المرتبطة بالعالم الرقمي.

ويختتم بابا الفاتيكان بهذا اللقاء الحاشد يومه الأول في فرنسا، التي تستمر زيارته لها حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم في قصر الإليزيه، ثم توجه إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» تلبية لدعوة مديرها العام الدكتور خالد العناني، ثم إلى كاتدرائية "نوتردام" حيث ترأس صلاة الغروب.