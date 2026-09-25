رئيس شعبة المخابز: أسعار وأوزان الخبز السياحي لا تتماشى مع واقع السوق.. ونطالب بقرارات جديدة

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق، في ظل التغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المخابز أبلغت وزارة التموين بأن القرارات الاسترشادية الحالية أصبحت بعيدة عن واقع السوق، موضحًا أن القرار يحدد وزن وسعر الخبز، بينما تختلف التكلفة الفعلية في السوق، وهو ما يستدعي مناقشة الأسعار والأوزان الحالية والوصول إلى قرارات صحيحة وملزمة.

وأوضح أن المخابز الصغيرة، التي تنتج ما بين جوالين إلى خمسة أجولة، لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في التكلفة، مشيرًا إلى أن الهدف من المناقشات مع الوزارة هو الوصول إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الفعلية وظروف السوق، بما يضمن استمرار عمل المخابز في ظل الزيادات التي طرأت على عناصر الإنتاج.