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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. الشوط الثاني من مباراة برشلونة والأهلي بكأس خوان جامبر

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني والأهلي، بتقدم الأول بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، استعدادًا للموسم الجديد، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، كونها تجمع الأهلي بطل إفريقيا مع برشلونة على ملعبه، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسجل ثنائية برشلونة كل من حمزة عبد الكريم ورافينيا دياز (من ركلة جزاء).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تُذاع مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة ON Sport Plus، بعدما حصلت شبكة «أون سبورت» على حقوق بث المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق «أون سبورت» الرقمي.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و8 مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

معلق مباراة الأهلي وبرشلونة

يتولى التعليق على المباراة أيمن الكاشف ومؤمن حسن عبر القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

تردد أون سبورت الجديد على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11977
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD

ويتيح التردد استقبال عدد من قنوات شبكة أون سبورت، ومن بينها ON Sport Plus وON Sport Max.

تردد أون سبورت على عرب سات

  • التردد: 12379
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD
برشلونة والأهلي كأس خوان جامبر

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