ارتبط بالأهلي والزمالك.. مشاهد في حياة الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر

في مثل هذا اليوم 6 يوليو يستعيد الوسط الرياضي المصري والعربي ذكرى رحيل أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، أحمد رفعت، الذي غيّبه الموت في لحظة مأساوية لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير.

أحمد رفعت من مواليد سبتمبر 1993، وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي إنبي، وظهرت موهبته الكروية الفذه لينتقل لنادي الزمالك، ونجح في لفت الأنظار بفضل مهاراته العالية وسرعته الفائقة، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في مركز الجناح الأيسر.

لعب أحمد رفعت لعدد من الأندية خلال مشواره إنبي، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وفيوتشر، كما خاض تجربة خارجية قصيرة مع نادي الوحدة الإماراتي. ومثّل منتخب مصر الأول ومنتخب المحليين في عدد من البطولات.

مشهد الوداع الأول

في أبريل 2024، وخلال مباراة بين فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، سقط أحمد رفعت بشكل مفاجئ داخل الملعب دون أي احتكاك، مما أثار ذهول الجميع.

تدخلت الأطقم الطبية سريعًا، وتبيّن لاحقًا إصابته بأزمة قلبية حادّة، دخل في غيبوبة استمرت لأسابيع، قبل أن تتحسن حالته تدريجيًا، ويبدأ في التعافي والظهور

مشهد النهاية

بعد عودة أحمد رفعت للحياة من جديد بدأ في الكشف عن تعرضه لضغوطات كبيرة كانت السبب في أزمته الصحية، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، وأُعلن عن وفاته بعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

مسيرة قصيرة لكن لا تنسى

رغم قِصَر مسيرته، وعدم لعبه بشكل كبير لقطبي الكرة المصرية لسنوات طويلة إلا إنه كان واحد من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم دائما بالانتقال للقطبين.

حتى فترته مع الزمالك التي أمدته 4 سنوات خرج خلالها في إعارات متتالية لكن في أول موسمين مع الأبيض نجح في تحقيق عدة إنجازات أبرزها بطولة كأس مصر أمام سموحة في موسم 2017-2018.

وكان قريبا من الانتقال للأهلي لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حينها رفض إتمام الصفقة بسبب لعب أحمد رفعت لناديين في موسم واحد وهو ما يمنعه من الانتقال لنادي ثالث في نفس الموسم.