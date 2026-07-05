الأهلي ينتظر مكافأة مالية بعد تأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم

ينتظر النادي الأهلي الحصول على مكافأة مالية جديدة تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، من خلال مشاركة لاعبه يوسف بلعمري مع منتخب "أسود الأطلس".

ويأتي هذا العائد المالي في إطار المكافآت المخصصة للأندية التي تشارك لاعبوها مع منتخباتهم في بطولة كأس العالم، بعدما واصل المنتخب المغربي مشواره الناجح بالتأهل إلى دور الثمانية.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي من مونديال 2026، في لقاء مرتقب يقام على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط طموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الخميس 9 يوليو 2026، حيث يعول المنتخب المغربي على عناصره المميزة، ومن بينهم يوسف بلعمري، لمواصلة العروض القوية في البطولة، بينما يترقب الأهلي الحصول على المكافأة المالية المستحقة نظير مشاركة لاعبه مع منتخب بلاده.