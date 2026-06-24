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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطوات استخراج شهادة تحركات بكل سهولة .. الرسوم والورق المطلوب

خطوات استخراج شهادة تحركات بكل سهولة .. الرسوم والورق المطلوب
خطوات استخراج شهادة تحركات بكل سهولة .. الرسوم والورق المطلوب

شهادة التحركات من المستندات المهمة التي يلزم استخراجها في حال السفر خارج حدود الدولة، بوصفها مستندًا يفيد بالتحرك خارج مصر وإلى مصر، ويمكن الحصول عليه من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

مميزات استخراج شهادة التحركات

وتقدم شهادة التحركات من المواطن فى العديد من المعاملات الرسمية والحكومية، كما أنها شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراج شهادة تحركات

- تبدأ أولى الخطوات من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخليَّة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة

- وتتضمن إجراءات التقديم طلب استخراج شهادة التحركات تسجيل دخول المستخدم على الموقع.

- فى حالة عدم وجود حساب على الموقع يتم تسجيل دخول جديد وكتابة البيانات الأسياسية من (الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان ورقم الهاتف).

- بعد التسجيل يتم ملء طلب شهادة التحركات، حيث يتضمن البيانات الأساسية (اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة).

- دفع رسوم الخدمة إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

- تحديد موعد استلام شهادة التحركات.

- استلام الشهادة بمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات

- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة جواز السفر لصاحب شهادة التحركات فى حالة التقديم للسفارات.
- صورة خطاب الجهة المقدم إليها شهادة التحركات (ما عدا السفارات والتجنيد والنقابات).
- فى حالة كونك مزدوج الجنسيَّة تـأكد من تحميل صور جميع جوازات السفر المصرية والأخرى. 
- استيفاء النموذج الخاص بإصدار شهادة تحركات.
- أصل جواز السفر + صورة لكامل الصفحات به، أو أي جوازات سفر سابقة عن الفترة التي يرغب المواطن في استخراج الشهادة عنها.

أماكن استخراج شهادة تحركات

يتوجه المواطن الراغب فى استخراج شهادة تحركات إلى مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الحصول عليها من خلال طباعتها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية ويتم استلامها في خلال 3 أيام.

رسوم استخراج شهادة تحركات

تبلغ الرسوم التى يلزم على المواطن سدادها للحصول على شهادة تحركات للسنة الواحدة 17.5 جنيه.

ويتم سداد رسوم استخراج شهادة تحركات بزيادة عن كل سنة وصولًا إلى سن 26 سنة، حيث توضح تحركات المواطن في المنافذ الجوية والبرية.

شهادة التحركات طريقة استخراج شهادة تحركات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مميزات استخراج شهادة التحركات خطوات استخراج شهادة تحركات

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