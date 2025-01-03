أقل من 5 دقائق.. استخرج شهادة التحركات إلكترونيًا

يعد السفر حلم يسعي الكثير لتحقيقه وذلك إما لهدف السفر للسياحة أو التعليم أو العمل وعليه يسعون لمعرفة المستندات المطلوبة لذلك والتي من بينها شهادة التحركات، حيث أنها تعد الأهم من أجل اتمام عملية السفر.

ماهى شهادة التحركات

وتعتبر شهادات التحركات من بين المستندات المطلوبة من أجل السفر وعليه يمكن الحصول عليها عبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي توفرها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.

وتحظى شهادة التحركات بأهمية حيث أنها شهادة تفيد بتحركات الفرد خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية.

كيفية استخراج شهادة التحركات

ويمكن استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا عبر خطوات سهلة وبسيطة تتضمن ما يلي:-

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوزارة الداخلية

- اختيار خدمة شهادة التحركات بعد الدخول إلى الموقع

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب في حال لم يكن لديك حساب على الموقع، يجب إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية والتى تتضمن ما يلي (الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف).

- ملء البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول، والتى تشمل البيانات الشخصية مثل (الاسم بالكامل -الرقم القومي- البيانات المطلوبة الأخرى حسب الطلب).

- يتم دفع رسوم استخراج شهادة التحركات عبر طرق الدفع الإلكترونية المتاحة

- بعد ملء البيانات ودفع الرسوم، يمكنك إرسال طلب استخراج الشهادة.

- وبعدها يتم استلام شهادة التحركات الخاصة عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الموقع نفسه.

المولات التي يمكن استخراج شهادة التحركات منها

وتمكن مصلحة الجوازات المواطنين من استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية للتيسير على المواطنين.

وتتمضمن المولات التى يمكن من خلال استخراج شهادة التحركات ما يلي :-

-مكسيم مول

- سيتى ستارز

- داندى مول

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

وتتضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات:-

- صورة جواز السفر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين، الضرائب، الأحوال المدنية، التجنيد، هيئة التنظيم والإدارة، التأمينات الاجتماعية، الكليات العسكرية والسفارات المختلفة».