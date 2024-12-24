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أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة

جواز السفر
جواز السفر
أحمد مهدي
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يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن استخراج جواز السفر 2024، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2024 في كل المحافظات، من خلال أقسام الإدارة العامة للجوازات.

أماكن استخراج جواز السفر 2024

تقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز السفر 2024، في أماكن مختلفة في القاهرة، فمن الممكن استخراج جواز السفر في القاهرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، وذلك للمغتربين وكذا الجوازات المستعجلة، وذلك بشكل عام على مستوى المحافظات.

إدارة الجوازات تحدد خطوات تجديد جواز السفر 2024 وخطوات التجديد - المساء الاخباري

استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة

قسم الوثائق بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية

يختص بإصدار جوازات سفر مواطني قسم شرطة الوايلي ومزدوجي الجنسية والمهاجرين.

قسم جوازات هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم

يختص بإصدار جوازات سفر المستثمرين وأسرهم والعاملين بالهيئة العامة للاستثمار وأسرهم والمتعاملين مع مصلحة الشركات.

قسم جوازات مصر الجديدة بقسم شرطة النزهة

يختص بإصدار جوازات سفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة النزهة ومصر الجديدة والعبور وبدر وعين شمس ومدينة السلام.

استلمه في نفس اليوم .. كيفية استخراج جواز السفر لأول مرة - المساء الاخباري

قسم جوازات المخابرات داخل مبنى المخابرات بمدينة نصر

يختص بإصدار جوازات السفر لضباط القوات المسلحة الحاليين والسابقين وعائلاتهم وطلبة الكليات العسكرية ومساعدي وضباط صف وجنود القوات المسلحة الحاليين.

قسم جوازات البعوث الإسلامية بمدينة البعوث بالدراسة

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة الظاهر، والجمالية، والخليفة، وباب الشعرية، والدرب الأحمر، والموسكي، ومنشأة ناصر، والمقطم.

قسم جوازات حدائق القبة بقسم شرطة الحدائق

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة حدائق القبة، والشرابية، والزاوية الحمراء، والمرج.

قسم جوازات روض الفرج بقسم شرطة روض الفرج

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة روض الفرج، وشبرا، والساحل، وبولاق، والأزبكية، وعابدين، والسيدة زينب.

إصدار قانون زيادة رسوم جواز السفر المصري.. تعرف على الأسعار الجديدة

قسم جوازات 15 مايو بجهاز مايو 

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة حلوان، والتبين، و15 مايو، والمعصرة.

قسم جوازات الشرطة بمجمع الشرطة في الدراسة

يختص بإصدار جوازات السفر الخاصة بضباط الشرطة سواء من هم في الخدمة أو المحالين إلى المعاش، وكذلك أسرهم (الأولاد، الزوجة، والدي الضابط، ووالدي زوجة الضابط).
 

قسم جوازات الاميرية بقسم الأميرية

يختص بإصدار جوازات سفر المقيمين بدوائر أقسام شرطة الأميرية، والزيتون، والمطرية.

قسم جوازات دار السلام بقسم دار السلام

يختص بدوائر أقسام شرطة دار السلام، ومصر القديمة، والمعادى، والبساتين.

استخراج جواز سفر مستعجل 2024

قسم جوازات مدينتي بالمجمع الأمني في القاهرة الجديدة

يختص باستخراج جوازات السفر للمواطنين والترخيص في الإقامة للأجانب المُقيمين بالبلاد بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس، والتجمع الأول، والقطامية، والشروق.

قسم جوازات القاهرة الجديدة بجوار مرور النزهة

يختص باستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين والترخيص في الإقامة للأجانب المُقيمين بدوائر أقسام شرطة التجمع الأول عدا قاطني منطقتي الرحاب ومدينتي، والتجمع الخامس، والقطامية.

جوازات مول سيتي ستارز بمدينة نصر

تقدم خدمات نموذجية حديثة لكل المواطنين.

جوازات مول مكسيم مول بالقاهرة الجديدة

تقدم خدمات نموذجية حديثة لكافة المواطنين.

وحدة سيارات متنقلة 

تتردد على أماكن الميادين الرئيسية والنوادي الرياضية بمحافظة القاهرة.

تعرّف على التفاصيل حول سعر جواز السفر المستعجل.

وبالنسبة للمتواجدين خارج البلاد؛ يمكنهم أيضا استخراج بدل فاقد وتجديد جواز السفر 2024 من خلال القنصليات والهيئات الدبلوماسية المصرية في الخارج والتي تختص بأعمال الجوازات من استخراج بدل فاقد وتجديد، وذلك عن طريق التوجه إلى القنصلية أو المقر الدبلوماسي المصري في الدولة المتواجد بها الشخص وطلب تجديد جواز السفر.

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