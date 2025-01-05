عشان متتعبش.. أماكن استخراج جواز السفر 2025 في القاهرة

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن استخراج جواز السفر 2025، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2025 في كافة المحافظات، من خلال أقسام الإدارة العامة للجوازت.

أماكن استخراج جواز السفر 2025

وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز السفر 2025، في أماكن مختلفة في القاهرة، فمن الممكن استخراج جواز السفر في القاهرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، وذلك للمغتربين وكذا الجوازات المستعجلة، وذلك بشكل عام على مستوى المحافظات.

استخراج جواز السفر 2025 في القاهرة

قسم الوثائق بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية

تختص باصدار جوازات سفر مواطني قسم شرطة الوايلى ومزدوجى الجنسية والمهاجرين

قسم جوازات هيئة الإستثمار بشارع صلاح سالم

يختص بإصدار جوازات سفر المستثمرين وأسرهم والعاملين بالهيئة العامة للإستثمار وأسرهم والمتعاملين مع مصلحة الشركات

قسم جوازات مصر الجديدة بقسم شرطة النزهة

يختص بإصدار جوازات سفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقـــسام شرطة النزهة ومصر الجديدة والعبور وبدر وعين شمس ومدينة السلام.

قسم جوازات المخابرات داخل مبنى المخابرات بمدينة نصر

يختص بإصدار جوازات السفر لضباط القوات المسلحة الحاليين والسابقين وعائلاتهم وطلبة الكليات العسكرية ومساعدي وضباط صف وجنود القوات المسلحه الحاليين

قسم جوازات البعوث الإسلامية بمدينة البعوث بالدراسة

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة الظاهر، والجماليه، والخليفة، وباب الشعرية، والدرب الأحمر، والموسكي، ومنشأة ناصر، والمقطم.

قسم جوازات حدائق القبة بقسم شرطة الحدائق

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر اقسام شرطة حدائق القبة، والشرابية، والزاوية الحمراء، والمرج.

قسم جوازات روض الفرج بقسم شرطة روض الفرج

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة روض الفرج، و شبرا، والساحل، وبولاق، والأزبكية، وعابدين، والسيدة زينب.

قسم جوازات 15 مايو بجهاز مايو

يختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة حلوان، والتبين، و15 مايو، والمعصرة.

قسم جوازات الشرطة بمجمع الشرطة في الدراسة

يختـص باصدار جـــــوازات السفر الخاصه بضـــباط الشرطه سواء من بالخدمه او المحالين للمعاش وأسرهم الأولاد - الزوجه – والدي الضابط – والدي زوجة الضابط.

قسم جوازات الاميرية بقسم الأميرية

يختص باصدار جوازات سفر المقيمين بدوائر أقسام شرطة الاميرية، والزيتون، والمطرية.

قسم جوازات دار السلام بقسم دار السلام

يختص بدوائر أقسام شرطة دار السلام، ومصر القديمة، والمعادى، والبساتين.

قسم جوازات مدينتي بالمجمع الأمني في القاهرة الجديدة

يختص بإستخراج جوازات السفر للمواطنين والترخيص في الإقامة للأجانب المُقيمين بالبلاد بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس، والتجمع الأول، والقطامية، والشروق.

قسم جوازات القاهرة الجديدة بجوار مرور النزهة

يختص بإستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين والترخيص في الإقامة للأجانب المُقيمين بدوائر أقسام شرطة التجمع الأول عدا قاطني منطقتي الرحاب ومدينتي، والتجمع الخامس، والقطامية.

جوازات مول سيتي ستارز بمدينة نصر

وتقدم خدمات نموذجية حديثة لكافة المواطنين

جوازات مول مكسيم مول بالقاهرة الجديدة

وتقدم خدمات نموذجية حديثة لكافة المواطنين

وحدة سيارات متنقلة

تتردد على أماكن الميادين الرئيسية والنوادي الرياضية بمحافظة القاهرة

وبالنسبة للمتواجدين خارج البلاد يمكنهم أيضا استخراج بدل فاقد وتجديد جواز السفر 2025 من خلال القنصليات والهيئات الدبلوماسية المصرية في الخارج والتي تختص بأعمال الجوازات من استخراج بدل فاقد وتجديد، وذلك عن طريق التوجه إلى القنصلية أو المقر الدبلوماسي المصري في الدولة المتواجد بها الشخص وطلب تجديد جواز السفر.