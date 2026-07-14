أسعار الذهب الان.. عيار 18 فاق التوقعات

يتزايد اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، إذ يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار، وملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الان

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 6,665 جنيها للبيع، و6,605 جنيهات للشراء.

عيار 21: 5,830 جنيها للبيع، و5,780 جنيها للشراء.

عيار 18: 4,995 جنيها للبيع، و4,955 جنيها للشراء.

عيار 14: 3,885 جنيها للبيع، و3,855 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 46,640 جنيها للبيع، و46,240 جنيها للشراء.

الأوقية بالجنيه: 207,240 جنيها للبيع، و205,460 جنيها للشراء.

الأوقية عالميا: 4,001.84 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية العالمية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومستويات التضخم، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق العالمية.

ويزداد الإقبال على الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة لحفظ القيمة، في حين قد تتراجع جاذبيته مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار، نتيجة توجه المستثمرين نحو الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وتقليل تأثير تقلبات الأسواق على المدخرات، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعدد من المتغيرات العالمية، أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وأداء الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة، بما يتوافق مع تطورات السوق والتغيرات المستمرة في أسعار المعدن النفيس.