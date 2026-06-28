إمارة الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

تستضيف إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر القادم، بمشاركة منتخبات دول غرب آسيا.

وتوجهت هند إبراهيم الحوسني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم مديرة البطولة، بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، على دعمه ورعايته لاستضافة البطولة، وما يوليه من اهتمام أسهم في احتضان إمارة الفجيرة لهذا الحدث الرياضي، مؤكدة أنّ هذا الدعم يجسد اهتمام قيادة الدولة بتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.

وأوضحت أنه على هامش البطولة، سينظم اتحاد غرب آسيا الدورة الدولية للمستوى الثاني لتأهيل المدربين، في نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة مدربين وممثلين من مختلف دول الاتحاد.

وأكدت الحوسني أنّ تنظيم الدورة بالتزامن مع البطولة يأتي ضمن استراتيجية اتحاد غرب آسيا لتطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني والارتقاء بمستوى اللعبة في دول المنطقة.

وأضافت أنّ استضافة البطولة والدورة الدولية في وقت واحد تعكس حرص اتحاد غرب آسيا على الجمع بين المنافسة الرياضية والتطوير الفني، بما يحقق الاستفادة القصوى للدول المشاركة، ويسهم في بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة.

وأشارت الحوسني إلى أنّ اتحاد غرب آسيا استكمل جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة.