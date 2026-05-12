وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

كشفت شركة "شيفروليه" في مايو 2026 عن قرارها بإنهاء إنتاج طرازات "سيلفرادو" المخصصة للمهام الشاقة (سيلفرادو 4500 HD, 5500 HD و6500 HD) بحلول خريف هذا العام.

ووفقًا للتقارير الصادرة، ستتوقف خطوط الإنتاج في مصنع شركة “إنترناشيونال تراكس” بولاية أوهايو يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا القرار "الصادم" نتيجةً لعدم تجديد العقد المبرم بين جنرال موتورز وشركة إنترناشيونال، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في أرقام المبيعات لهذا القطاع من الشاحنات التجارية (Class 4, 5, 6).

وبهذا الإجراء، تنسحب شيفروليه من المنافسة المباشرة مع طرازات "فورد F-Series" الكبيرة لتنتهي حقبة "العمالقة" بنهاية صيف عام 2026.

التركيز على شاحنات "Low Cab Forward" والتعاون مع "إيسوزو" لعام 2026

رغم إيقاف إنتاج سيلفرادو للمهام الشاقة، أكدت جنرال موتورز أنها لن تغادر قطاع الشاحنات التجارية بالكامل؛ بل ستحول تركيزها الاستراتيجي نحو طرازات "Chevrolet Low Cab Forward" التي تعتمد في تصميمها على تقنيات شركة “إيسوزو”.

وتتميز هذه الشاحنات بقدرة "عالية" على المناورة داخل المدن، مما يجعلها الخيار "الأمثل" لشركات الخدمات اللوجستية والتوصيل في عام 2026.

ويرى المحللون أن هذا التحول يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الربحية عبر التركيز على الطرازات الأكثر مبيعًا والأقل تكلفةً في الإنتاج لعام 2026.

مستقبل خدمات الصيانة وتوفر قطع الغيار بحلول عام 2027

طمانت شيفروليه ملاك شاحنات سيلفرادو 4500 HD والنسخ الأكبر بأن خدمات الصيانة وتوفر قطع الغيار ستظل "مستمرةً" عبر شبكة موزعيها المعتمدين لسنوات طويلة قادمة.

ومع اقتراب عام 2027، يُتوقع أن تشهد سوق الشاحنات التجارية المستعملة ارتفاعًا في الطلب على هذه الطرازات العملاقة نظرًا لقدراتها الميكانيكية الجبارة التي لن تتوفر في الموديلات الجديدة.

وتظل خطوة إيقاف الإنتاج "درسًا" في كيفية استجابة شركات السيارات لمتطلبات السوق المتغيرة وتفضيلات العملاء التي تميل نحو الشاحنات الأكثر ذكاءً وكفاءةً في استهلاك الوقود بحلول عام 2026.