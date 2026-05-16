بعد خسارته الثقيلة أمام أستون فيلا.. ماذا يحتاج ليفربول للعودة إلى دوري الأبطال؟

تلقى ليفربول ضربة موجعة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة (4–2) على ملعب فيلا بارك، في مواجهة أعادت خلط أوراق المراكز الأوروبية قبل جولة الحسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط، بل وضعت “الريدز” في موقف معقد، بعدما ضمن فيلا رسميا المركز الرابع، وترك ليفربول في مواجهة حسابات دقيقة مرتبطة بنتائج منافسيه.

واتكينز يقود العاصفة وفان دايك يقاوم

بدأت المباراة بندية واضحة قبل أن يفتتح مورغان رودجرز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد القائد فيرجيل فان دايك الأمل لليفربول برأسية التعادل في الدقيقة 53.

لكن الرد كان قاسيا و سريعا من النجم أولي واتكينز الذي فرض نفسه بطلا للقاء بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و73، قبل أن يختتم جون ماكغين الرباعية في الدقيقة 88 هدف فان دايك الثاني في الوقت بدل الضائع لم يكن كافيا لتغيير المصير.

فيلا يحسم البطاقة الرابعة رسميا

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة، ضامنا المركز الرابع والتأهل المباشر إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، في إنجاز كبير للفريق على ملعبه وبين جماهيره.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 59 نقطة في المركز الخامس، ليفقد فرصة حسم التأهل بيده في هذه الجولة.

سيناريوهات التأهل الأمل معلق بنتيجة بورنموث

أصبح مصير ليفربول مرتبطا بما سيحدث في مباريات بورنموث صاحب المركز السادس برصيد 55 نقطة.

الحسابات الآن واضحة ومعقدة في الوقت نفسه أما فوز ليفربول في الجولة الأخيرة أمام برينتفورد يوم 24 مايو يضمن له التأهل رسميا.

وفي حال تعثر بورنموث بالخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة 37 قد يمنح ليفربول بطاقة التأهل مبكرًا حتى قبل خوض الجولة الأخيرة، أي انتصار لبورنموث يبقي الصراع مفتوحا حتى صافرة الجولة 38.

برايتون أمل شبه مستحيل

يملك برايتون (53 نقطة) فرصة حسابية ضعيفة للغاية، تتطلب فوزه في مباراتيه المتبقيتين، مقابل خسارة ليفربول وبورنموث في سيناريو أقرب إلى المعجزة.

الجولة الأخيرة اختبار أعصاب

بات ليفربول أمام اختبار أعصاب حقيقي؛ الفوز لم يعد رفاهية، بل ضرورة مطلقة فبعد موسم مخيب للآمال، لا يملك الفريق سوى التمسك بفرصته الأخيرة للعودة إلى أكبر مسرح أوروبي، وانتظار هدية قد تأتي من ملعب آخر.