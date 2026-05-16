أوضة اللبس فيها مشكلة.. أسطورة ليفربول يرد على رسالة صلاح النارية

رد ستيفن جيرارد، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، على رسالة الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بشأن وضع الفريق بعد الخسارة من أستون فيلا، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد ردًا على تصريحات صلاح عبر انستجرام: “هذا أمر يدين مدرب ليفربول وطاقمه الفني تمامًا، ويكشف عن الوضع الذي يمر به الفريق حاليًا”.

وأضاف: “أعتقد أنه يرسل رسالة إلى العالم الخارجي مفادها أن الأمور داخل غرفة ملابس ليفربول ليست على ما يرام، وأن هوية الفريق قد تلاشت، ويؤلمه حقًا أن يرى ذلك يحدث أمام عينيه”.

رسالة صلاح

وكان صلاح قد قال: “لقد شهدتُ تحول هذا النادي من مشككين إلى مؤمنين، ومن مؤمنين إلى أبطال. لقد تطلب الأمر عملًا شاقًا، وقدمتُ دائماً كل ما في وسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك. ولا يوجد شيء يجعلني أكثر فخراً من ذلك، إن انهيارنا وتجرعنا هزيمة أخرى هذا الموسم كان أمرًا مؤلمًا للغاية، وليس هذا ما يستحقه جماهيرنا”.

وأردف: “أريد أن أرى ليفربول يعود مجددًا ذلك الفريق الهجومي المرعب (موسيقى الهيفي ميتال) الذي تخشاه الفرق المنافسة، وأن يعود فريقًا يحصد البطولات. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها للأبد، هذا الأمر غير قابل للنقاش، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتكيف معه”.

واختتم: “الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس هو ما ينبغي أن يكون عليه ليفربول؛ فجميع الفرق تفوز بالمباريات، سيبقى ليفربول دائماً ناديًا يعني الكثير لي ولعائلتي. وأريد أن أراه ناجحًا ومستمرًا في النجاح لفترة طويلة بعد رحيلي، وكما قلتُ دائمًا، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك”.