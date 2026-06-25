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محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص

محمد أبو داود
محمد أبو داود
تقى الجيزاوي

علق الفنان محمد أبو داود على الانتقادات التى وجهت لأحدث أفلامه “برشامة”، وحالة الجدل التي أثيرت حول بعض مشاهده المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبو داود في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: إنه قرأ بعض الآراء المنتقدة للفيلم، لكنه لا يتفق مع ما تم تداوله بشأن وجود إساءة أو ربط بالجانب الديني، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح وأن العمل لا يحمل أي نية في هذا الاتجاه.
وأوضح محمد أبو داود أن بعض المشاهد تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن الفيلم في الأساس يقدم قصة اجتماعية في إطار كوميدي تدور حول الغش ومحاولات التحايل داخل المجتمع، وهو ما كان الهدف الأساسي من العمل.

دار الإفتاء ترصد جدل فيلم «برشامة» ضمن أكثر القضايا تداولًا دينيًا

ورصد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، في نشرته الدورية، حالة الجدل المثارة حول فيلم «برشامة»، باعتباره من أكثر الموضوعات تفاعلًا على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.


وأشار التقرير إلى أن الفيلم أثار نقاشًا واسعًا على المنصات الرقمية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره تجاوزًا في تناول بعض الرموز الدينية، ومن رأى أنه يقدم معالجة ساخرة لقضايا اجتماعية.


وأوضح الرصد أن مواقع التواصل، خاصة الفيديوهات القصيرة، ساهمت في تصعيد الجدل حول العمل، ليصبح ضمن أبرز القضايا التي تجمع بين الفن والجدل الديني خلال الفترة الأخيرة.

فيلم برشامة 

وتمكن فيلم برشامة، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة يانجو بلاي. 

واحتل فيلم برشامة، المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، عبر المنصة. 

أبطال فيلم برشامة 

برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي. 

محمد أبو داود فيلم برشامة ابطال فيلم برشامة

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