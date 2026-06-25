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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية قبل انطلاقها غدًا

مهرجان أفلام السعودية
مهرجان أفلام السعودية
تقى الجيزاوي

تستعد مدينة الظهران السعودية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، غدًا، والتي تمتد خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من صناع السينما داخل المملكة وخارجها.

ويُنظم المهرجان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالتعاون مع جمعية السينما، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ضمن مبادرة مدعومة من أرامكو السعودية، ليواصل دوره كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

وتشهد الدورة الجديدة عرض 50 فيلمًا ضمن المسابقات الرسمية والبرامج المصاحبة، إلى جانب 33 فيلمًا دوليًا من 15 دولة، ضمن برنامج «سينما الرحلة»، فضلًا عن نافذة خاصة مخصصة للسينما الكورية تعرض مجموعة من الأعمال القصيرة والطويلة.

كما تتضمن فعاليات المهرجان ثلاث مسابقات رئيسية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، بالإضافة إلى برنامج مهني مخصص لصناع الأفلام يشمل جلسات نقاش وندوات وورش عمل متخصصة في مجالات الإنتاج والتطوير.

ويحتضن المهرجان هذا العام «سوق الإنتاج» الذي يضم عددًا من المشاريع السينمائية في مراحل مختلفة، بهدف دعم فرص التعاون بين صناع الأفلام والمنتجين والجهات الداعمة، إلى جانب فعاليات موازية تشمل جلسات حوارية ولقاءات مفتوحة مع صناع السينما.

لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة

وكانت أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية بدورته الثانية عشرة عن لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة برئاسة بياتريس فيورنتينو المديرة الفنية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا، وعضوية المخرج ينيس كوسيم والممثل براء عالم.

بياتريس فيورنتينو | رئيس لجنة التحكيم
المديرة الفنية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا منذ عام 2020، بعد أن كانت عضوًا في لجنة الاختيار منذ عام 2016. 

تتعاون مع عدد من الصحف والمجلات المتخصصة، كما تعمل أكاديمية متعاقدة في مجال سيميولوجيا السينما والوسائط السمعية البصرية في جامعة ترييستي. 
حصلت على جائزة أفضل ناقدة سينمائية خلال الدورة الحادية والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وهي عضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما، والجمعية الدولية لعشاق السينما (ICS)، بالإضافة إلى أكاديمية السينما الإيطالية – جوائز ديفيد دي دوناتيلو. وفي عام 2023، صدر لها في إيطاليا كتاب بعنوان "التاريخ الجديد للسينما – من البدايات إلى المستقبل".

يانيس كوسيم | عضو لجنة تحكيم
مخرج وكاتب سيناريو جزائري، بدأ مسيرته بإخراج أفلام قصيرة قبل أن يعمل إلى جانب مخرجين بارزين مثل فيليب فوكون وكوستا غافراس. حصدت أفلامه القصيرة، مثل "كِختي" و"خويا"، جوائز في مهرجانات دولية مرموقة، منها لوكارنو وقرطاج وكليرمون-فيران.
قدّم كوسيم أعمالًا تجمع بين السينما والفنون البصرية، وشارك في مشاريع دولية عُرضت في باريس ومهرجانات عالمية. في عام 2025، حقق فيلمه الروائي "رقية" حضورًا لافتًا بعد عرضه في أسبوع النقاد بمهرجان البندقية، وحصوله على عدة جوائز دولية.
إلى جانب عمله الإخراجي، يكتب كوسيم جميع أعماله، ويُدرّس كتابة السيناريو، كما أسّس مبادرات لدعم صناع الأفلام الشباب. يعمل حاليًا على تطوير مشاريع سينمائية ومسلسلات جديدة.

براء عالم | عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان أفلام السعودية في دورته الثانية عشرة.
ممثل وكاتب ومخرج سعودي، برز كأحد أبرز المواهب بأدائه المتنوع في السينما والتلفزيون من خلال أعمال مثل فيلم شمس المعارف وفيلم حوجن، ومسلسل شارع الأعشى. بدأ مسيرته بإخراج الحملات الإعلانية، وشارك في تأسيس نادي “سينما مركاز” لدعم الثقافة السينمائية في جدة. 
يواصل حضوره المتصاعد ببطولة فيلم الرعب المنتظر سلاسة (2026)، إلى جانب عمله على أول أفلامه القصيرة كمخرج بعنوان ظرف.

تكريم المخرجة السعودية هيفاء المنصور

كما يشهد البرنامج تكريم المخرجة السعودية هيفاء المنصور، تقديرًا لمسيرتها السينمائية، مع تخصيص ندوة خاصة تستعرض أبرز محطاتها الفنية وإسهاماتها في دعم السينما السعودية عالميًا.

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار أسبوع كامل داخل مركز «إثراء»، وسط توقعات بحضور جماهيري وصناعي واسع يعكس مكانة المهرجان كمنصة رئيسية لصناعة السينما السعودية والخليجية.

مهرجان أفلام السعودية الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة تكريم المخرجة السعودية هيفاء المنصور

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