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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان أفلام السعودية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

مهرجان أفلام السعودية
مهرجان أفلام السعودية
محمد نبيل

أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية بدورته الثانية عشرة عن لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة برئاسة بياتريس فيورنتينو المديرة الفنية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا، وعضوية المخرج ينيس كوسيم والممثل براء عالم.

بياتريس فيورنتينو | رئيس لجنة التحكيم
المديرة الفنية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا منذ عام 2020، بعد أن كانت عضوًا في لجنة الاختيار منذ عام 2016. 

تتعاون مع عدد من الصحف والمجلات المتخصصة، كما تعمل أكاديمية متعاقدة في مجال سيميولوجيا السينما والوسائط السمعية البصرية في جامعة ترييستي. 
حصلت على جائزة أفضل ناقدة سينمائية خلال الدورة الحادية والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وهي عضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما، والجمعية الدولية لعشاق السينما (ICS)، بالإضافة إلى أكاديمية السينما الإيطالية – جوائز ديفيد دي دوناتيلو. وفي عام 2023، صدر لها في إيطاليا كتاب بعنوان "التاريخ الجديد للسينما – من البدايات إلى المستقبل".

يانيس كوسيم | عضو لجنة تحكيم
مخرج وكاتب سيناريو جزائري، بدأ مسيرته بإخراج أفلام قصيرة قبل أن يعمل إلى جانب مخرجين بارزين مثل فيليب فوكون وكوستا غافراس. حصدت أفلامه القصيرة، مثل "كِختي" و"خويا"، جوائز في مهرجانات دولية مرموقة، منها لوكارنو وقرطاج وكليرمون-فيران.
قدّم كوسيم أعمالًا تجمع بين السينما والفنون البصرية، وشارك في مشاريع دولية عُرضت في باريس ومهرجانات عالمية. في عام 2025، حقق فيلمه الروائي "رقية" حضورًا لافتًا بعد عرضه في أسبوع النقاد بمهرجان البندقية، وحصوله على عدة جوائز دولية.
إلى جانب عمله الإخراجي، يكتب كوسيم جميع أعماله، ويُدرّس كتابة السيناريو، كما أسّس مبادرات لدعم صناع الأفلام الشباب. يعمل حاليًا على تطوير مشاريع سينمائية ومسلسلات جديدة.

براء عالم | عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان أفلام السعودية في دورته الثانية عشرة.
ممثل وكاتب ومخرج سعودي، برز كأحد أبرز المواهب بأدائه المتنوع في السينما والتلفزيون من خلال أعمال مثل فيلم شمس المعارف وفيلم حوجن، ومسلسل شارع الأعشى. بدأ مسيرته بإخراج الحملات الإعلانية، وشارك في تأسيس نادي “سينما مركاز” لدعم الثقافة السينمائية في جدة. 
يواصل حضوره المتصاعد ببطولة فيلم الرعب المنتظر سلاسة (2026)، إلى جانب عمله على أول أفلامه القصيرة كمخرج بعنوان ظرف.

مهرجان أفلام السعودية أفلام السعودية السعودية

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