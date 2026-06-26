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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة مرض ووفاة حسن مصطفى

حسن مصطفى
حسن مصطفى

تحل اليوم الجمعة 26 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى، الذي يوافق هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 19 مايو عام 2015، عن عمر يناهز 81 عامًا، وقدم عددا من الأعمال الفنية المهمة وتميز بتقديم اللون الكوميدي.

يعد الفنان حسن مصطفى، أحد العلامات الفنية المضيئة في تاريخ الفن، لاسيما عالم الكوميديا، ولعل دوره بمسرحية مدرسة المشاغبين، تكشف دوره كمايسترو في هذه القصة التي لعب فيها دور الناظر، لكنه كفنان قدير استطاع أن ينظم إيقاع الضحك على خشبة المسرح.

مسيرة حسن مصطفى

حظيت مسيرة حسن مصطفى، الفنية بالعديد من النجاحات الفنية علي كافة مجالات الفن حيث بلغ رصيده الفني 323 عملا فنيا ومع هذا الرصيد الثري الا ان المسرح كان له نصيب الاسد في صناعة شهرته فلن ننسى دوره الأشهر عندما جسد شخصية (ناظر المدرسة ) في مسرحية مدرسة المشاغبين والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية.

مرض حسن مصطفى ووفاته

وكشفت ميمي جمال، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عن سبب اعتزالها الفن بسبب رعايتها لزوجها الراحل حسن مصطفى في مرضه، وقالت إنها أقامت معه في المستشفى وهو في العناية المركزة وهي في غرفة خاصة لمدة 28 يوما.

وقالت ميمي جمال ، إنها كانت تمكث بجانب زوجها في المستشفى وتضع يديها على خدها فخاطبها قبل رحيله وطلب منها أن تغير هذه الوضعية قائلا: " شيلي إيدك من على خدك هتحطيها كتير بعد كده".

وطلب حسن مصطفى من ميمي جمال أن تساعده على شرب الماء قبل أن يسلم روحه إلى ربه وتحدث الوفاة.

وأوضحت ميمي جمال، أنها كانت تتفق مع زوجها على إنجاح زيجتهم مهما كانت الخلافات بينهما، وكشفت إن المرة الوحيدة التي غضبت منه فيها حينما رمي عليها يمين الطلاق بسبب مخالفتها لاتفاق بينهما وارتدائها لفستان سواريه مكشوف في إحدى المسرحيات رغم وعدها له بعدم تكرار هذا الموقف.

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