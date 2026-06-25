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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية راقية خلال تكريمها عن نجاحاتها الدرامية .. الصور

الفنانة يارا السكري
الفنانة يارا السكري
أوركيد سامي

حصدت النجمة الشابة يارا السكري تكريما جديدا من إحدى المدارس تقديرا لنجاحاتها المتوالية في الأعمال الدرامية، وخاصة فى مسلسلها الأخير «على كلاي» الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وحقق صدى واسع بين الجمهور، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة على الساحة الفنية.

وظهرت يارا خلال حفل التكريم بإطلالة اتسمت بالأناقة الكلاسيكية الراقية، حيث ارتدت بدلة باللون الأسود ذات تصميم أنيق وأزرار ذهبية أضفت لمسة من الفخامة والرقي، مع قميص أبيض بسيط عزز من الطابع الكلاسيكي للإطلالة، كما أكملت مظهرها بنظارة شمسية عصرية وإكسسوارات ذهبية ناعمة، بينما جاء شعرها منسدلا بتسريحة طبيعية أبرزت ملامحها الهادئة وحضورها اللافت، لتجمع بين البساطة والرقي في إطلالة حظيت بإعجاب الحضور.

ويأتي هذا التكريم في وقت تعيش فيه يارا السكري حالة من الانتعاش الفني، بعدما نجحت في جذب الأنظار بأدوارها الدرامية الأخيرة، إلى جانب حضورها السينمائي القوي من خلال فيلم «صقر وكناريا» الذي يعرض حاليا بدور السينما، ويشارك في بطولته النجم محمد إمام، وسط تفاعل جماهيري كبير مع العمل.

وتواصل يارا السكري حضورها الفني بخطوات ثابتة، مستفيدة من موهبتها وحضورها المميز وقدرتها على التنقل بين الدراما والسينما، ما يجعلها واحدة من الأسماء الواعدة التي ينتظرها مستقبل حافل بالنجاحات في السنوات المقبلة.

وتعد يارا السكري واحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية، وحازت على لقب صاروخ الدراما من قبل الجمهور بعد النجاحات التى حققتها الفترة الأخيرة.

يارا السكري اخبار الفن نجوم الفن

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