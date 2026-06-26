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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. سر علاقة أحمد عدوية بـ عبد الحليم حافظ

أحمد عدوية
أحمد عدوية

تحل اليوم الجمعة 26 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد عدوية، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1945، ورحل عن عالمنا في 29 ديسمبر عام 2024، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا. 

ولد أحمد عدوية فى محافظة المنيا، وكان والده تاجر مواشي وبدأ الغناء عام 1969 فى شارع محمد علي بقهوة الألاتية، بينما دخل التمثيل عام 1979 من خلال ظهوره فى فيلم خدعتني.

مسيرة أحمد عدوية 

واشتهر بفضل صوته المميز وأغانيه التي خاطبت مختلف شرائح المجتمع، كما قدم العديد من الأغاني الناجحة مثل "بنت السلطان"، "سلامتها أم حسن"، "كله على كله"، و"يا بنت المصاريا"، والتي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

واشتهر بقدرته على خلق أجواء احتفالية وحماسية في حفلاته وأغانيه، مما جعله فنانًا مفضلًا في المناسبات الاجتماعية.  وفي السينما، كانت له مشاركات بارزة، حيث ظهر في عدد من الأفلام الشهيرة بأغانيه، وشارك مع نجوم السينما الكبار في تلك الفترة.

أحمد عدوية والعندليب

وقبل وفاته، روى أحمد عدوية في لقاء سابق له على إحدى القنوات الفضائية أسرار وكواليس عن حياته الفنية والشخصية لأول مرة، وتحدث عن بعض المواقف التي جمعته بالمطربين ونجوم الفن، وكان أبرزهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي غنى أغنيته الشهيرة “السح إدح إمبو” في إحدى الأفراح.

وقال أحمد عدوية إنه التقى الراحل عبد الحليم حافظ أكثر من مرة، وفي مرة طلب منه مقابلته في منزله ليغني مجموعة من الأغاني منها «كركشنجي» التي نالت إعجابه، وقال له «حفظتها ازاي دي».

السح إدح إمبو:
وأكمل حديثه أن عبد الحليم طلب منه الغناء عنده في منزله بصحبة 4 من الموسيقيين كل شهر مرة أو مرتين، مشيرا إلى أن عبد الحليم غنى معه في احدى الافراح أغنية “السح إدح إمبو”، قائلا “كان قنبلة والدنيا اتقلبت”.

أحمد عدوية ذكرى أحمد عدوية أغاني أحمد عدوية عبد الحليم حافظ

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