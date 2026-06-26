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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري: اختي تميمة حظي.. وبابا صقر وماما كناريا| خاص

يارا السكري
يارا السكري
سعيد فراج

تحدثت الفنانة يارا السكري، عن كواليس مشاركتها في فيلم صقر وكناريا، للفنان محمد إمام وشيكو، والمعروض بالسينما حاليًا. 

وقالت يارا السكري، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «الشغل مع محمد إمام وشيكو بالنسبالي إضافة لأنهم نجمين كبار في الوطن العربي.. وأنا مبسوطة و فخورة إن أنا اشتغلت معاهم ويارب الفيلم يعجب الجمهور

وتابعت يارا السكري: «أنا لقيت نفسي في الكوميدي وهو فرصة إني أطلع شوية من العياط اللي الواحد فيه». 

وحول الشخصيتين التي تعتبرهما «الصقر والكناريا» في حياتها، أجابت يارا السكري: «الصقر ببايا والكناريا ماما»، وأضافت: «أختي فعلًا تميمة حظ بالنسبالي وأنا بتفائل بيها في كل حاجة بروحها وبتكون معايا فيها». 

فيلم صقر وكناريا 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" عن البوستر الرسمي والذي يجمع أبطال العمل في صورة واحدة تعكس ملامح الشخصيات والعوالم المختلفة التي تتقاطع ضمن أحداث الفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 24 يونيو الجاري.

ويظهر محمد إمام وشيكو في قلب البوستر بين عالمين متناقضين؛ أحدهما يعكس الحياة اليومية الهادئة والعلاقات الإنسانية التي يسعى أبطالهما للحفاظ عليها، والآخر مليء بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب. كما يضم البوستر باقي أبطال الفيلم، مقدمًا لمحة عن شبكة العلاقات التي تجمع شخصيات العمل.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

يارا السكري الفنانة يارا السكري فيلم صقر وكناريا محمد إمام شيكو

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