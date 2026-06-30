عيسى ديوب نجم المغرب بعد الفوز على هولندا : الأمر يتعلق بالله فقط

أعرب عيسى ديوب لاعب منتخب المغرب عن سعادته بالحصول على جائزة رجل المباراة أمام هولندا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم.

وقال ديوب عن شعوره بجائزة رجل المباراة: كما قلت من قبل، نحن بلد مسلم، وشعب مسلم، لذا الأمر لا يتعلق بفرد بعينه، الأمر يتعلق بالله فقط، وسوف أشكر الله وحسب.

موعد مباراة المغرب القادمة

خطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع منتخب كندا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم بعد إقصاء هولندا من المنافسات .

ويواجه منتخب المغرب منتخب كندا في الثامنة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة على ملعب هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

في ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.