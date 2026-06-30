مزراوي: إقصاء هولندا رسالة تؤكد قوة المغرب في كأس العالم

أكد نصير مزراوي، لاعب منتخب المغرب، أن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 يحمل قيمة كبيرة، خاصة أنه جاء على حساب منتخب هولندا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل بعد تفوقه على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال مزراوي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن المواجهة لم تكن سهلة، موضحًا أن المنتخب الهولندي يمتلك جودة فنية كبيرة ويعد من أقوى المنتخبات على الساحة العالمية.

وأضاف أن هولندا تستحق التواجد ضمن قائمة أفضل عشرة منتخبات في العالم، وكانت من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن تجاوز هذا المنافس يمنح المنتخب المغربي دفعة معنوية كبيرة.

واختتم لاعب المغرب تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على منتخب بحجم هولندا يمثل رسالة قوية تؤكد تطور المنتخب المغربي وقدرته على مقارعة كبار العالم في البطولة.