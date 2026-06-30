بوعدي: قوة المغرب في الثقة.. واحتفالنا بتأهل هولندا لن يطول

أشاد أيوب بوعدي، لاعب وسط منتخب المغرب، بالأداء الذي قدمه "أسود الأطلس" أمام هولندا، مؤكدًا أن سر الانتصار والتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 يكمن في الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق لم يحقق هدفه بعد.

ونجح منتخب المغرب في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما أطاح بمنتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ32.

بوعدي: لم نحقق شيئًا بعد

وقال بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، والذي انضم مؤخرًا إلى صفوف المنتخب المغربي بعد رفض تمثيل منتخب فرنسا: "هذا الأداء يعكس قوتنا الحقيقية، والتي تتمثل في الثقة بقدراتنا، لكننا ما زلنا في بداية المشوار، فما تحقق حتى الآن مجرد التأهل من دور الـ32".

وأضاف: "لا تزال تنتظرنا مباريات كثيرة إذا أردنا الوصول إلى النهائي ومحاولة الفوز بكأس العالم. سنحتفل قليلًا ثم نطوي الصفحة سريعًا، لأن أمامنا مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب كندا الذي يمتلك لاعبين مميزين".

وتابع: “الأمر لا يتعلق بالفوز في مباراة واحدة، بل بالاستمرارية وتحقيق الألقاب”.