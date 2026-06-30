رود خوليت: لم نستحق الفوز على المغرب وكانوا الطرف الأفضل

انتقد رود خوليت أسطورة هولندا الأداء الذي ظهر به لاعبو الطواحين خلال المباراة أمام المغرب في دور الـ 32من بطولة كأس العالم 2026.

وقال خوليت خلال تصريحاته بعد المباراة: فيرجيل فان دايك يتحمل المسؤولية في الهدف الذي استقبله المنتخب في الدقيقة 90 من عيسى ديوب.

وأضاف: المشكلة في التعامل الخاطئ والمتكرر مع الكرات الهوائية وخذلنا اللاعبون طوال القامة مثل فان دايك الذي لم يقفز في كرة الهدف وهو ما حدث أيضا في مباراة اليابان.

وأكمل: لم نستحق الفوز اليوم على المغرب ولم نكن الطرف الأفضل ونتيجة المباراة لا تعكس أفضلية الفريق.

وواصل: “أسود الأطلس” كانوا الأفضل إجمالاً خلال المباراة، بفضل التنظيم التكتيكي، والقتالية العالية، والقدرة على فرض أسلوبهم أمام منافس يملك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

خطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وبهذا الانتصار يؤكد المنتخب المغربي قدرته على المنافسة بقوة في البطولة، ويواصل كتابة فصل جديد من إنجازاته العالمية، بعدما تجاوز أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، ليضرب موعدًا مع منافسه في دور الـ16، وسط آمال جماهيره بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم.