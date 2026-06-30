الرقابة المالية تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بالمغرب

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، في الاجتماع المشترك لمجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDE) وفريق عمل فجوات الحماية التأمينية (PGTF) التابعين للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، والذي استضافته العاصمة المغربية الرباط.

جاءت هذه المشاركة بعد اختيار الدكتور طارق سيف عضواً بمجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية التابعة للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين، كأول مصري ينضم إلى هذه المجموعة المتخصصة ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الجهة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 جهة رقابية وإشرافية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حملة الوثائق التأمينية وتطوير الأطر الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ناقش المشاركون في الاجتماع أنظمة الملاءة المالية القائمة على المخاطر، والابتكار الرقمي ومخاطر الأمن السيبراني، والقيمة المقدمة للمستهلكين، وبرامج التأمين المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وتناولت المناقشات سبل دعم الجهات الرقابية وصناع السياسات في تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لمعالجة فجوات الحماية التأمينية، وتعزيز قدرة أسواق التأمين على توفير حلول أكثر كفاءة واستدامة لإدارة المخاطر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي.

مشاركة المصرية

تؤكد المشاركة المصرية المكانة المتنامية للهيئة العامة للرقابة المالية داخل المنظمات والمنتديات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والثقة المتنامية في الخبرات والكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام في مناقشة وصياغة القضايا العالمية المرتبطة بالتأمين والاستدامة.

ويًساهم انضمام مصر إلى مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية في تعزيز حضورها الدولي بشأن مستقبل صناعة التأمين، فضلًا عن تبادل الخبرات مع الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية.