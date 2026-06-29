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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: نسعى لرفع نسبة انتشار التأمين وتعظيم إسهامه الاقتصادي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين في إطار خططها للنهوض بمجال التأمين في مصر بوجه عام لرفع نسبة انتشار التأمين، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلي جميع شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

ترسيخ الحوار المجتمعي

وأوضح الدكتور إسلام عزام ، أن الاجتماع مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين يعبر عن النهج الدائم للهيئة في ترسيخ الحوار المجتمعي، وحرصها على التواصل المستمر مع جميع أطراف القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.

وتقدم الحضور بعدد من المقترحات والملاحظات التي وعد رئيس الهيئة بدراستها واتخاذ اللازم بشأنها على ضوء الالتزامات القانونية والأطر التنظيمية، مع مراعاة احتياجات السوق وظروفه.

الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الاقتصاد الوطني قطاع الوساطة التأمين الخدمات

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