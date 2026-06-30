ودع المونديال.. حسرة ودموع الطواحين الهولندية بعد الخسارة أمام المغرب

دخل لاعبو منتخب هولندا في وصلة بكاء بعد الخسارة أمام المغرب ووداع بطولة كأس العالم من دور الـ 32 بعدما كانت أمالهم تحقيق لقب المونديال.

وخطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من المغرب وهولندا، مع محاولات متبادلة دون نجاح في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب هولندا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة منتخب المغرب، الذي واصل الضغط والبحث عن هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح منتخب المغرب في خطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر عيسى ديوب، ليشعل المواجهة ويمنح أسود الأطلس فرصة جديدة لمواصلة المنافسة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستمرت الإثارة خلال الشوطين الإضافيين، إذ تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لحسم بطاقة التأهل، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف جديدة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.