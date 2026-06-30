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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديد أول مباراة في دور الـ16 .. موعد لقاء المغرب ضد كندا بكأس العالم

المغرب
المغرب
عبدالله هشام

خطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع منتخب كندا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم بعد إقصاء هولندا من المافسات .

ويواجه منتخب المغرب  منتخب كندا في الثامنة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة على ملعب هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل مباراة المغرب و هولندا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من الجانبين، مع محاولات متبادلة دون نجاح في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة المنتخب المغربي، الذي واصل الضغط والبحث عن هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح منتخب المغرب في خطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر عيسى ديوب، ليشعل المواجهة ويمنح أسود الأطلس فرصة جديدة لمواصلة المنافسة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستمرت الإثارة خلال الشوطين الإضافيين، إذ تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لحسم بطاقة التأهل، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف جديدة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.

دخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه أشرف حكيمي، وشادي رياض، وعيسى ديوب، ونصير مزراوي في خط الدفاع، بينما تواجد في الوسط بوعدي، وعز الدين أوناحي، وإبراهيم دياز، وقاد الهجوم كل من الصيباري، والخنوس، والعيناوي.

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