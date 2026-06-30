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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة تفكيك الطواحين.. 5 مكاسب تاريخية للمغرب بعد إسقاط هولندا في كأس العالم 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
إسراء أشرف

واصل منتخب المغرب كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أطاح بمنتخب هولندا من دور الـ32، ليحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 ويؤكد أن الإنجاز الذي حققه في النسخة الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل امتدادًا لجيل استثنائي يواصل التألق على الساحة العالمية.

 

التأهل الثالث في تاريخ المونديال

نجح "أسود الأطلس" في بلوغ دور الـ16 للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، ليواصل المنتخب المغربي ترسيخ مكانته كأحد أبرز منتخبات القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة.

 

إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق

أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي ينجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسختين متتاليتين من كأس العالم، بعدما واصل حضوره القوي عقب إنجاز مونديال 2022، ليؤكد استمرارية المشروع الكروي المغربي.

 

بونو.. صمام الأمان

واصل الحارس ياسين بونو تألقه في البطولة، بعدما لعب دورًا بارزًا في عبور منتخب بلاده، ونجح في التصدي لخمس فرص محققة، ليؤكد مجددًا أنه أحد أهم عناصر قوة المنتخب المغربي في المونديال.

 

ديوب يواصل كتابة التاريخ

شهدت المباراة تألق اللاعب ديوب، صاحب الأصول السنغالية، الذي نجح في هز شباك هولندا، بعدما سبق له رفض تمثيل منتخب فرنسا، ليواصل صناعة الفارق مع المنتخب المغربي خلال مشواره في كأس العالم 2026.

 

موعد مرتقب مع كندا

وبعد تجاوز عقبة هولندا، يستعد المنتخب المغربي لخوض اختبار جديد في دور الـ16، حيث يلتقي منتخب كندا يوم السبت المقبل، في مواجهة يسعى خلالها "أسود الأطلس" لمواصلة رحلتهم التاريخية نحو الأدوار المتقدمة.

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