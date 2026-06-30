نتائج مباريات دور الـ32 بمونديال 2026.. البرازيل والمغرب الأبرز

شهدت مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ، حالة من الإثارة الكروية والترقب داخل أجواء الكرة العالمية ، حيث أسفرت عن مفاجآت هزت أركان المونديال المقام في الشهر الجاري.

وتأهل إلى دور ال16 ببطولة كأس العالم 2026 ، كل من البرازيل على حساب اليابان ، وباروجواي على حساب ألمانيا ، والمغرب على حساب هولندا.

لم يمضي الكثير على بدء منافسات دور الـ32 ، حتى قلبت المنتخبات المتنافسة هذا الدور رأسًا على عقب بعد التأهل إلى الدور المقبل ، في حدث كان مفاجآة للكثير.

البرازيل في الدور المقبل مونديال 2026

تأهل السيليساو إلى دور الـ16 من البطولة ، بعد أن حقق الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 2-1.

تقدم منتخب اليابان في الشوط الأول قبل أن يلحق به المنتخب البرازيلي ، ويقلص الفارق بهدف التعادل في الشوط الأول من المباراة.

وعاد السامبا في الشوط الثاني بهدف الفوز في الدقيقة + 96 ، ليحجز مقعده رسميا في الدور المقبل من بطولة كأس العالم المقامة حاليا.

ويلتقي منتخب البرازيل في الدور المقبل مع الفائز من مباراة النرويج وكوت يفوار، المقامة اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء.

باروجواي تُقصي ألمانيا من البطولة

أنتهت أحداث الوقت الأصلي بين منتخب باروجواي ونظيره المنتخب الألماني بالتعال الإيجابي 1-1.

وحقق منتخب باروجواي الانتصار بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ، وتلتقي باروجواي في الدور المقبل مع الفائز من مباراة فرنسا والسويد ، المقامة غدا الاربعاء في الساعة الثانية عشر صباحا.

المغرب يواصل تقديم المستويات الجيدة

لم تكن مفاجآة للكثير بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا على نظيره منتخب هولندا ، بنتيجة 3-2 من ضربات الحظ الترجيحية ، إذ أن أسود الأطلس سبق وأن قدمت مستويات مثيرة في العديد من البطولات السابقة.

وانتهت أحداث الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبان لينتهي في الأخير بفوز أسود الأطلس وصعودهم للدور المقبل.

وتواجه المغرب في دور ال16 من البطولة المنتخب الكندي ، بعد أن حقق الفوز على نظيره المنتخب الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ال32 بمونديال 2026.