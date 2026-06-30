محمود صابر يقترب من تعويض مهند لاشين أمام أستراليا في المونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على الدفع بمحمود صابر في خط الوسط خلال مواجهة أستراليا، لتعويض غياب مهند لاشين، في المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة 3 يوليو، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ويغيب مهند لاشين عن اللقاء بعد إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على إنذاره الأول خلال مباراة نيوزيلندا في دور المجموعات، قبل أن يتلقى البطاقة الثانية في مواجهة إيران، عقب تدخله على المهاجم مهدي طارمي في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني لتعويض غياب لاشين بالاعتماد على محمود صابر، في ظل أهمية المباراة التي يأمل خلالها الفراعنة في مواصلة مشوارهم بالمونديال وبلوغ دور الـ16 للمرة الأولى.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا وإيران، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، تأهل منتخب أستراليا إلى الدور نفسه بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، عقب الفوز على تركيا، والخسارة أمام الولايات المتحدة، ثم التعادل مع باراجواي في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب دالاس ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنقلها شبكة beIN Sports بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.